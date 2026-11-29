Le XV de France affronte l'Afrique du Sud en finale du Championnat des nations avec le retour de Thomas Ramos.

Un coup dur pour le XV de France qui prend fin après plusieurs semaines. Thomas Ramos n'était pas écarté de l'équipe de Fabien Galthié pour ce Championnat des nations et les matchs de l'Argentine, Afrique du Sud et Fidji, le buteur était blessé. Touché à la cuisse lors d'un entraînement au début du mois d'octobre, le numéro 15 des Bleus espérait revenir à la fin du mois, mais alors qu'il avait repris l'entraînement, l'arrière du Stade Toulousain a rechuté. Il doit désormais rester au repos pour plusieurs semaines et ne pourra pas participer à l'intégralité du Championnat des Nations avec l'équipe de France (du 7 au 29).

Après Matthieu Jalibert (cuisse), Thibaud Flament (épaule), Emmanuel Meafou (genou), Julien Marchand (cuisse), Pierre-Louis Barrasi (cheville), Romain Ntamack (épaule) l'équipe de France avait perdu un nouveau cadre sur blessure. Mais pour la finale, le meilleur marqueur du XV de France est de retour. Théo Attissogbe, aligné onze fois sur onze chez les Bleus depuis janvier, glissera donc du fond de terrain à l'aile, alors que Louis Bielle-Biarrey conservera évidemment sa place de l'autre côté. "C'est lui qui a mis le dernier coup de pied face à l'Angleterre pour qu'on gagne le match et le Tournoi des Six Nations. C'est assez symbolique pour moi. Dans notre rugby, il compte. C'est un profil de joueur qu'on utilise dans plusieurs domaines, notamment le domaine offensif, et qui compte dans l'organisation. Je regrette qu'une quinzaine de joueurs n'aient pas pu participer à ces rencontres. Mais je suis heureux pour Thomas, comme pour Matthieu (Jalibert) et Anthony (Jelonch), qui sont rentrés en cours de compétition. C'est une chance pour lui d'avoir pu guérir avant la fin" a expliqué Fabien Gatlhié.