Matthieu Jalibert : voici pourquoi il est absent du XV de France

Matthieu Jalibert ne participe pas au Championnat des Nations avec le XV de France.

Matthieu Jalibert n'est pas présent sur ce Championnat des nations avec le XV de France et espère être de retour avec l'UBB durant le mois de décembre. Pas de choix de Fabien Galthié cette fois, mais bien une blessure qui éloigne l'ouvreur du XV de France. Sorti en début de match contre le Stade Français le 20 septembre dernier, le numéro 10 de l'Union Bordeaux Bègles s'était fait une déchirure du quadriceps droit pour une absence qu'il estimait alors à quatre semaines.

Problème, l'ouvreur a été victime d'une rechute à l'entraînement il y a quelques jours avec Bordeaux et son absence est cette fois estimée à 6-8 semaines. De quoi donc le faire louper logiquement les quatre rendez-vous de novembre du quinze de France dans le cadre du Championnat des nations contre les Fidji, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le match de classement fin novembre à Londres. Le Français a d'ailleurs poussé un coup de gueule sur les blessures successives des joueurs. "L'inquiétude est non seulement partagée, mais elle devient critique. Le constat est alarmant : le nombre de blessures, notamment musculaires ou ligamentaires, ne cesse d'augmenter à une allure folle. Ce n'est pas un hasard ni une fatalité. Cela fait des mois, voire des années, que les joueurs et plusieurs entraîneurs tirent la sonnette d'alarme concernant la surcharge des calendriers. Les internationaux français jouent beaucoup trop de matchs par an par rapport à leurs homologues des autres grandes nations."