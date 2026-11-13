DIRECT. France - Afrique du Sud : un choc complètement fou et une tension extrême... Suivez le match et le score

La France retrouve l'Afrique du Sud pour un choc au sommet au Stade de France ce vendredi soir. Suivez le match en direct.

En direct

22:48 - Encore une pénalité (61') La France n'arrive plus du tout à ressortir de son camp et concède une nouvelle pénalité. L'Afrique du Sud est en train d'user le XV de France.

22:47 - L'Afrique du Sud met toujours la pression (60') Penaltouche qui va, cette fois-ci, en touche ! Et les Springboks ont l'occasion de revenir à hauteur de la France qui souffre depuis quelques minutes.

22:44 - Encore des changements dans ce France - Afrique du Sud (57') Avant l'heure de jeu, les deux sélectionneurs font du changement dans un match qui laisse énormément de traces sur le point de vue physique. Capilla ou encore Gailleton font leur entrée. Du côté des Boks, le capitaine Kolisi cède sa place.

22:42 - Attissogbe en couverture (55') L'arrière français a été bon sur cette situation délicate et est aidé par ses coéquipiers qui viennent en soutien pour éviter une nouvelle pénalité. La lucidité commence à manquer dans ce France - Afrique du Sud particulièrement intense.

22:38 - L'Afrique du Sud se relance encore ! (52') Encore un essai tout en puissance pour les Springboks qui reviennent dans ce France - Afrique du Sud grâce à Reinach. Cette rencontre va être tendue jusqu'au bout.

22:37 - Les premiers changements français (51') Ils sont applaudis à leur sortie. Les avants français sont remplacés. Lamothe, Neti et Montagne rentrent en jeu dans ce France - Afrique du Sud.

22:36 - LE ROUGE POUR WIESE ! (51') Le carton jaune de Wiese se transforme finalement en rouge ! Les Sud-Africains ne retrouveront qu'un joueur que dans 14 minutes.

22:35 - Grandidier écope d'un carton jaune (50') Le premier marqueur de ce France - Afrique du Sud doit laisser ses coéquipiers jusqu'à l'heure de jeu environ. Il écope d'un carton jaune pour un en-avant volontaire.

22:34 - Encore un carton dans ce France - Afrique du Sud ? (50') La France devrait encore être réduite à 14 puisque Grandidier a visiblement commis un en-avant volontaire. La vidéo s'empare du sujet.

22:31 - Le retour de Lucu (48') La France se retrouve à 15 contre 14 face à l'Afrique du Sud. Maxime Lucu, sanctionné d'un carton jaune avant la mi-temps, revient sur le terrain.

22:30 - Encore une erreur sur pénalité (46') Pour la troisième fois de ce France - Afrique du Sud, une pénaltouche est ratée. Gourgues se rate alors que les Bleus avaient l'opportunité de s'envoler dans ce retour de mi-temps.

22:28 - L'arbitre de France - Afrique du Sud prévient le capitaine (46') Andrea Piardi prévient Siya Kolisi en lui demandant de calmer ses coéquipiers qui commencent à se frustrer en mettant beaucoup trop d'impact dans les duels.

22:26 - Pas d'en-avant pour l'arbitre mais carton jaune (44') L'arbitre de ce France - Afrique du Sud estime que les Boks ne se sont pas rendus coupables d'un en-avant. En revanche, Wiese prend un carton jaune pour un déblayage dangereux sur Gourgues.

22:25 - Un geste très dangereux ! (44') Un déblayage très limite de Wiese qui percute de plein fouet Dupont après un en-avant qui semble volontaire de Hooker.

22:24 - Une grosse séquence (44') Dès le début de la seconde période, les Bleus sont à l'assaut de l'embut sud-africain. Les Français sont sur la continuité du premier acte.

22:22 - Le jaune de Lucu restera jaune (42') Pas de peine capitale pour le demi de mêlée français averti d'un carton jaune juste avant la mi-temps de France - Afrique du Sud.

22:20 - Les Bleus sur la route d'un exploit retentissant.. Suivez la deuxième mi-temps en direct La deuxième période de France - Afrique du Sud débute à l'instant. Les Bleus sont à 40 minutes de venir au bout de la meilleure équipe du monde avec la manière.

22:05 - L'essai est annulé et mi-temps ! (42') Arendse est parti trop vite et l'arbitre de ce France - Afrique du Sud annule l'essai de l'ailier sud-africain pour position de hors-jeu. Soulagement pour les Bleus qui vont ensuite en touche pour mettre un terme à ce premier acte.

22:02 - L'Afrique du Sud marque dans la foulée.. (40') Terrible scénario dans cette fin de premier acte de France - Afrique du Sud. Sur une touche jouée en fond d'alignement vers Arendse, ce dernier capte le ballon et finit par aplatir. À voir si l'ailier sud-africain n'est pas parti trop tôt.

22:01 - Lucu prend un jaune (40') Le demi de mêlée français va s'asseoir sur le bord du terrain pendant, au moins, dix minutes dans ce France - Afrique du Sud.

22:00 - Un carton jaune contre la France ? (40') Une situation presque similaire à celle qui a amené l'arbitre à exclure temporairement De Jager au début du match. Lucu réalise un plaquage haut sur Feinberg et pourrait écoper d'un carton jaune.

21:59 - Deux fois plus de fautes de mains (39') Les Springboks ont déjà commis six fautes de main dans cette première période de France - Afrique du Sud. Le XV de France n'en est qu'à trois.

21:57 - Une pénalité évitable (38') Alors que Bielle-Biarrey avait réussi à donner un peu d'air aux Bleus suite à un arrêt de volée, le XV de France est pénalisé dans la foulée et pensait offrir une nouvelle opportunité au Boks. Que nenni avec une pénaltouche ratée par l'Afrique du Sud qui n'est pas dans son assiette dans ce premier acte.

21:54 - Le sélectionneur sud-africain fait déjà du changement (36') Un coup de bluff qui n'aura finalement pas fonctionné. Rassie Erasmus remet en place sa première ligne qui était annoncée titulaire. Marx, Nche et Louw font leur entrée à quelques minutes de la pause de ce France - Afrique du Sud.