DIRECT. France - Afrique du Sud : Dupont à l'ouverture et deux grands retours, compos, heure et chaîne TV du choc
La France retrouve l'Afrique du Sud pour un choc au sommet au Stade de France ce vendredi soir. Découvrez les compositions et les dernières informations de ce match du Championnat des Nations de rugby.
13:39 - La compo de l'Afrique du Sud face aux Bleus
Rassie Erasmus le sait. Ce déplacement en France n'est pas un cadeau et il aligne une grosse équipe même si le deuxième ligne Eben Etzebeth est absent pour ce France - Afrique du Sud.
La composition des Springboks : 15. Damian Willemse, 14. Kurt-Lee Arendse, 13. Jesse Kriel, 12. Damian de Allende, 11. Ethan Hooker ; 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu, 9. Morne van den Berg, 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese, 6. Siya Kolisi (capitaine) ; 5. Ruan Nortje, 4. Lood de Jager ; 3. Wilco Louw, 2. Malcolm Marx, 1. Ox Nche.
12:51 - La compo des Bleus pour France - Afrique du Sud
Fabien Galthié a du s'adapter après la blessure de Romain Ntamack la semaine passée face au Fidji. Le sélectionneur des Bleus a décidé de faire passer Antoine Dupont à l'ouverture. Il sera accompagné de Maxime Lucu. À noter les retours comme titulaires de Julien Marchand et de Grégory Aldritt.
La compo du XV de France : 15. Attissogbe ; 14. Grandidier-Nkanang, 13. Gourgues, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Dupont (cap.), 9. Lucu ; 7. Woki, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Guillard, 4. Verhaeghe ; 3. Falatea, 2. Marchand, 1. Gros.
12:09 - France - Afrique du Sud, un choc au sommet !
C'est le jour J. Le XV de France retrouve l'Afrique du Sud pour un immense choc au Stade de France qui compte pour la cinquième journée du Championnat des Nations. La rencontre débutera à 21h10 et sera à suivre sur TF1 et en direct commenté sur le site de l'Internaute.
Le match entre la France et l'Afrique du Sud, 5e journée du Championnat des Nations de rugby, a été programmé le vendredi 13 novembre à 21h10. La rencontre se déroulera au Stade de France et sera diffusée sur TF1.