Romain Ntamack : absent du XV de France, quelle est sa blessure ?

Romain Ntamack, blessé lors du match face au Fidji, est absent pour plusieurs semaines.

Des blessures en cascade pour le XV de France à l'occasion du championnat des nations. En plus de Ramos, Jalibert, un autre ouvreur, Romain Ntamack, est absent de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Le Français souffre d'une luxation de l'épaule gauche. L'ouvreur des Bleus était sorti du terrain dès la 33e minute de la rencontre face à l'équipe des Fidji, le bras gauche en écharpe et le visage crispé par la douleur, alors qu'il venait de percuter violemment le sol près de la ligne d'en-but fidjienne en essayant de marquer. Conséquence, le n°10 de l'équipe de France et du Stade Toulousain devra observer deux mois d'arrêt avant d'envisager de reprendre la compétition.

Ce n'est pas la première fois que Romain Ntamack loupe des matchs ces dernières années. Lors de la Coupe du monde 2023 en France, le Français n'avait pas pu disputer la Coupe du monde. Il est d'ailleurs revenu durant sa nouvelle convalescence sur le sujet dans le podcast de Zack en roue libre expliquant pourquoi, dans le fond, il ne voulait pas voir les Bleus êtres champions. "Deux, trois mois après, j'ai fait une interview au cours de laquelle j'avais dit que, si la France avait été championne du monde cette année-là, ça aurait été le beau jour de la vie du rugby français, mais ça aurait été peut-être le pire jour de ma vie à moi. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. J'aurais dû en faire partie et, pour une blessure, j'aurais été privé de ça. Et ça, je pense, aurait été la pire des choses. Bien sûr, j'aurais été super heureux pour le rugby français, etc. Mais à ce moment-là, je pensais aussi un peu à moi."