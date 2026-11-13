VIDEO. Le contre de Kolbe sur Ramos à la Coupe du monde 2023, un traumatisme pour le joueur du XV de France

Le XV de France retrouve l'Afrique du Sud ce vendredi 13 novembre avec un souvenir douloureux pour les Bleus.

Il n'a toujours pas digéré ce contre. Dans l'extrait d'une interview accordée à Canal+ en 2025, Thomas Ramos, l'arrière du XV de France à cette époque, avait toujours du mal à digérer le contre réalisé par l'ailier sud-africain Kolbe sur sa tentative de transformation lors du quart de finale de la Coupe du monde 2023 perdu par les Bleus contre l'Afrique du Sud (29-28).

Pour Thomas Ramos, il était impossible que Kolbe ne se soit pas mis à la faute en partant trop tôt de sa ligne d'en-but. Dans le détail, la règle précise que les adversaires peuvent entamer une course seulement au déclenchement de la prise d'élan du buteur. Un délai bien trop court pour pouvoir être contré, selon Thomas Ramos. "Ça fait des années que je bute et que je peux buter à cette position et que ma routine ne va pas aussi lentement qu'un sprint de 25 mètres", avait-il lancé. "Beaucoup d'incompréhension de ce qu'il s'est passé sur le moment. De son côté, l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keeffe avait jugé sur le moment que le contre était légal. "C'est bon, le timing est bon", a-t-il lancé à ses assistants vidéos, sans juger utile de regarder le ralenti. Une décision qui lui a valu de nombreuses critiques, à commencer par celles du capitaine Antoine Dupont, qui a estimé que son arbitrage n'avait pas été "au niveau de l'enjeu".

Ce contre inédit de Cheslin Kolbe sur Thomas Ramos en quart de finale de la #RWC2023 https://t.co/RwjEdDNXhv — Rugby World Cup FR (@RugbyWorldCupFR) September 16, 2024

Bonne nouvelle, Thomas Ramos ne recroisera pas Cheslin Kolbe lors des retrouvailles entre la France et les Boks champions du monde au Stade de France puisque les deux joueurs sont absents.