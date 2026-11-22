La nouvelle compétition de rugby connait son affiche pour la finale.

Le Championnat des nations 2026, nouvelle compétition de rugby, va livrer son premier verdict dans les prochains jours. Et pour ce grand rendez-vous, à un an de la Coupe du monde de rugby en Australie, le XV de France de Fabien Galthié est en très bonne position pour remporter le premier trophée de l'histoire. En tête du classement de l'hémisphère nord devant l'Angleterre avant la dernière journée avec une seule défaite de deux petits points face à la Nouvelle Zélande en juillet dernier, l'équipe de France a prouvé qu'elle sera l'une des grandes favorites pour le prochain mondial.

La donne était simple ce samedi, si les Bleus s'imposaient avec le bonus offensif face à une équipe d'Argentine décevante avec seulement 2 victoires dans le tournoi dans un Stade de France chauffé à blanc, l'affiche potentielle serait un match de gala entre la France et la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud.

Lors de la dernière journée, les Anglais ont mis la pression sur les Bleus en s'imposant à domicile, avec le bonus offensif face à la Nouvelle-Zélande, privant les Blacks d'une finale qui leur était promise. C'est finalement l'Afrique du Sud, malgré sa défaite face à l'Irlande, qui jouera cette finale face donc à l'équipe de France qui a réussi à faire la différence en seconde mi temps face aux Pumas. "L'Afrique du Sud mérite d'être en finale. Elle fait une très belle compétition, c'est la meilleure équipe du monde depuis 8 ans. Il n'y a pas de discussion. Ils ne veulent pas perdre tout court", a prévenu Fabien Galthié

L'heure et la date de la finale sont connus. Ce sera le dimanche 29 novembre (coup d'envoi à 17h40, heure française), dans un stade que le XV de France connait parfaitement, Twickenham, à Londres. L'écrin londonien a en effet été choisi pour être le théâtre de la première finale de ce Championnat des nations. Plusieurs matchs de classement se dérouleront juste avant.