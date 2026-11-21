La nouvelle compétition de rugby est désormais dans sa phase finale.

Le Championnat des nations 2026, nouvelle compétition de rugby, va livrer son premier verdict dans les prochains jours. Et pour ce grand rendez-vous, à un an de la Coupe du monde de rugby en Australie, le XV de France de Fabien Galthié est en très bonne position pour atteindre la première finale de l'histoire. En tête du classement de l'hémisphère nord devant l'Angleterre avec une seule défaite, de deux petits points face à la Nouvelle Zélande en juillet dernier, l'équipe de France a prouvé qu'elle sera l'une des grandes favorites pour le prochain mondial.

Avant la dernière journée et si les Bleus s'imposent face à une équipe d'Argentine décevante avec seulement 2 victoires dans le tournoi dans un Stade de France chauffé à blanc, l'affiche potentielle serait un match de gala entre la France et la Nouvelle-Zélande. L'heure et la date de la finale sont déjà connus. Ce sera le dimanche 29 novembre (coup d'envoi à 18 h 40, heure française), dans un stade que le XV de France connait parfaitement, Twickenham, à Londres. L'écrin londonien a en effet été choisi pour être le théâtre de la première finale de ce Championnat des nations. Plusieurs matchs de classement se dérouleront juste avant.