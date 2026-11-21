Mission réussie pour le XV de France ! Tombeurs de l'Argentine (45-17) ce samedi soir au Stade de France, les Bleus se qualifient pour la grande finale du Championnat des Nations dimanche prochain contre l'Afrique du Sud.

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23:28 - Le classement final du Championnat des Nations Voici le classement final du Championnat des Nations après la dernière journée de la phase de poules : Hémisphère Nord : France : 26 points (+108) Angleterre : 25 points (+159) Irlande : 24 points (+60) Écosse : 20 points (+54) Pays de Galles : 17 points (-31) Italie : 2 points (-163) Hémisphère Sud : Afrique du Sud : 22 points (+135) Nouvelle-Zélande : 22 points (+41) Australie : 14 points (+6) Argentine : 11 points (-55) Japon : 5 points (-158) Fidji : 4 points (-156)

23:26 - Gourgues homme du match Auteur de deux essais et de vingt points ce soir, Kalvin Gourgues a été élu homme du match de France - Argentine ce soir.

23:23 - "La semaine prochaine, il faudra démarrer bien plus fort" Kalvin Gourgues au micro de TF1 : "On est satisfaits d'avoir pu gagner avec le bonus et de nous qualifier en finale. C'était l'objectif. On n'a pas très bien démarré le match mais on a su se reprendre. Maintenant, ce n'est que du plaisir, on va bien préparer cette finale et essayer d'aller gagner quelque chose à Twickenham. On mettait moins d'intensité. On perdait nos duels. Ils mettaient les mains et récupéraient des pénalités faciles. Il y avait du déchet dans les ballons aériens avec des en-avants dans les zones de marques. On a su corriger ça. La semaine prochaine, il faudra démarrer bien plus fort".

23:20 - "Un gros morceau nous attend" Mickaël Guillard au micro de TF1 : "Le job est fait mais il ne faut pas être très contents de ce que l'on a fait en première mi-temps. On savait que l'Argentine était très vaillante, très dure. Elle nous a mise à mal en première mi-temps. Le banc nous a bien apporté. On sait que la semaine prochaine, un gros morceau nous attend avec la finale contre l'Afrique du Sud. Il faudra bien travailler cette semaine et que l'on affiche un meilleur visage en première mi-temps. On a du se mettre une pression. C'était une demi-finale. Il faut s'habituer à jouer des matchs à enjeux comme ça. C'était dur mais le contrat est rempli".

23:17 - Haie d'honneur pour les Pumas Belle image sur la pelouse avec une haie d'honneur réservée par les Bleus aux Pumas !

23:14 - Communion avec les supporters L'heure est aux célébrations entre les joueurs du XV de France et les supporters tricolores présents au Stadee de France.

23:09 - Remake face aux Springboks ! Le XV de France connait déjà son adversaire en finale du Championnat des Nations ! Les Bleus affronteront la première nation de l'hémisphère sud, soit l'Afrique du Sud, vaincue aujourd'hui par l'Irlande (20-17). La grande finale aura lieu dimanche prochain à 17h40.

23:05 - Le XV de France en finale ! (45-17) C'est terminé au Stade de France ! Théo Attissogbe dégage en touche et les Bleus s'imposent face à l'Argentine (45-17) avec le bonus offensif ! Mission réussie pour les joueurs de Fabien Galthié qui affronteront l'Afrique du Sud dimanche prochain en finale du Championnat des Nations !

23:05 - La Marseillais pour clore le spectacle ! (45-17, 80e) Dans cette dernière minute, l'hymne français résonne au Stade de France !

23:03 - La combinaison française fait mouche ! (45-17, 79e) 31e essai en 30 sélections pour Louis Bielle-Biarrey ! En sortie de mêlée, Antoine Dupont feinte la passe aveugle et trouve "LBB" dans le côté fermé d'un petit jeu au pied. Cette passe surprend tout le monde et l'ailier file à l'essai.

22:59 - Énorme confusion sur la pelouse ! (38-17, 77e) Alors que Guido Petti est entré sur la pelouse, Hollie Davidson rejoint une nouvelle fois ses assistants pour vérifier si le changement est correcte et si tous les changements sont bien pris en compte.

22:57 - Deux Argentins sous protocole commotion (38-17, 77e) Sclavi et Matera doivent aller aux vestiaires pour un protocole commotion.

22:55 - De l'incompréhension sur les bancs (38-17, 77e) Hollie Davidson est appelé par ses assistants pour un problème de remplacements chez les Pumas.

22:53 - Lamothe de retour (38-17, 76e) Protocole commotion réussi pour Maxime Lamothe, de retour sur la pelouse.

22:50 - Matera surprend les Bleus ! (38-17, 72e) À la relance, Bielle-Biarrey voit sa passe interceptée par Matera qui file aplatir malgré le retour de Verhaeghe. Après un visionnage vidéo, l'essai est bien accordé. C'est transformé dans la foulée.

22:47 - Ça vire à la correction ! (38-10, 71e) Les essais pleuvent au Stade de France ! Après un beau décalage de Verhaeghe, Bielle-Biarrey sert Kalvin Gourgues qui fait parler sa pointe de vitesse. Il ne sera jamais repris. Sixième essai pour les Bleus et Maxime Lucu manque la transformation en drop.

22:45 - Duguid participe à la fête ! (33-10, 69e) Ça sent "plus que bon" pour le XV de France ! Cinquième essai ce soir pour les Bleus et il est inscrit par Duguid en force. Gourgues transforme !

22:45 - Duguid participe à la fête ! (33-10, 69e) Ça sent "plus que bon" pour le XV de France ! Cinquième essai ce soir pour les Bleus et il est inscrit par Duguid en force. Gourgues transforme !

22:44 - Carton rouge pour Vivas ! (26-10, 67e) Alors qu'il était dans le bunker, Mayco Vivas est finalement exclu après son déblayage à la tête sur Maxime Lamothe.

22:43 - Les Pumas à 13 ! (26-10, 67e) Alors qu'il pensait être sur ses appuis, Julian Montoya gêne la sortie de ballon d'Antoine Dupont avant de contester la décision arbitrale. Carton jaune pour le talonneur.

22:42 - Les Bleus en folie ! (26-10, 67e) Juste devant sa ligne d'en-but, Théo Attissogbe enrhume son vis-à-vis avec un crochet dévastateur. Dans la foulée, les Bleus remontent le terrain grâce à Jefferson Poirot et Kalvin Gourgues.

22:39 - Entrée gagnante pour Gailleton ! (26-10, 64e) Alors qu'Emilien Gailleton est resté sur l'aile droite pour étirer la défense argentine, les Bleus ont vite sorti le ballon en mêlée. Louis Bielle-Biarrey a allongé sa passe pour le Palois qui a aplatit dans le coin droit avant le premier échec de Kalvin Gourgues.

22:39 - Protocole commotion pour Lamothe (26-10, 65e) Maxime Lamothe cède sa place à Peato Mauvaka pour un protocole commotion.

22:38 - Entrée gagnante pour Gailleton ! (26-10, 64e) Alors qu'Emilien Gailleton est resté sur l'aile droite pour étirer la défense argentine, les Bleus ont vite sorti le ballon en mêlée. Louis Bielle-Biarrey a allongé sa passe pour le Palois qui a aplatit dans le coin droit avant le premier échec de Kalvin Gourgues.