Ce samedi soir, le XV de France affronte l'Argentine lors du dernier match de poule du Championnat des Nations. Après les victoires de l'Angleterre et de l'Irlande, les Bleus doivent l'emporter avec le bonus pour disputer la grande finale de la compétition. Suivez le match en direct.

En direct

21:43 - Nouvelle occasion manquée (7-10, 30e) Après une pénaltouche française, Capilla capte le ballon. Dans la retombée, le cuir est récupéré par les Pumas. Tomas Albornoz veut dégager son camp mais il trouve une petite touche.

21:41 - Mauvaka avance ! (7-10, 29e) Jalibert et Dupont jouent d'une aile à l'autre mais la défense argentine tient. Au centre du terrain, Peato Mauvaka gagne du terrain.

21:40 - Les Bleus poussent (7-10, 28e) Poussés par leur public, les joueurs du XV de France font une énorme poussée en mêlée. Le cuir est conservé par les Pumas.

21:38 - Quelle opportunité pour Bielle-Biarrey ! (7-10, 26e) Des regrets pour "LBB" ! Après une attaque frontale de Moefana, les Bleus cassent le premier rideau et Jalibert trouve son ailier au pied. Dans le coin gauche, Bielle-Biarrey enrhume son vis-à-vis d'un crochet dévastateur avant de commettre un en-avant sur la ligne d'essai.

21:38 - Isa pris au piège (7-10, 25e) Sur le renvoi, Louis Bielle-Biarrey monte en flèche et pousse Facundo Isa à commettre l'en-avant.

21:36 - L'Argentine prend les devants ! (7-10, 24e) Après une faute sous les perches, Tomas Albornoz ne tremble pas et permet aux siens de prendre l'avantage au score.

21:33 - Bielle-Biarrey surpris (7-7, 22e) Après une relance dans ses 22 mètres, Théo Attissogbe évite la touche et trouve Bielle-Biarrey. L'ailier est plaqué dans le dos, lui causant une faute de main.

21:31 - Isa précieux (7-7, 20e) Autour d'Antoine Dupont, les Bleus mettent du rythme et Mickaël Guillard tente de percer la défense argentine. Finalement, il tombe sur Facundo Isa qui gratte le ballon.

21:30 - Deuxième changement pour l'Argentine (7-7, 19e) Protocole commotion pour Boris Wenger, remplacé par Mayco Vivas.

21:29 - Piccardo climatise le Stade de France ! (7-7, 18e) Coup de froid au Stade de France ! Après la mêlée, le cuir ressort vite dans le côté ouvert pour Pricsiantelli, bien plaqué. Justo Piccardo suit l'action et échappe au plaquage aux jambes de Charles Ollivon pour allonger le bras. Tomas Albornoz transforme.

21:26 - Des Bleus indisciplinés (7-0, 16e) Une nouvelle fois, les Français sont sanctionnés d'un hors-jeu. Nouvelle mêlée à cinq mètres alors que les supporters donnent de la voix et encouragent le XV de France.

21:25 - Pick and go pour les Argentins Facundo Isa relève le ballon et les avants argentins tentent de faire la différence.

21:24 - Mêlée à refaire (7-0, 14e) Les deux packs s'écroulent et Hollie Davidson fait rejouer la mêlée.

21:23 - Les Bleus sanctionnés (7-0, 13e) Dominés dans les espaces de conquête depuis le coup d'envoi, les Argentins se reprennent et obtiennent une pénalité. Ils choisissent une nouvelle mêlée.

21:22 - Retour à la faute (7-0, 12e) Alors que Théo Attissogbe avait gagné son un-contre-un en plaquant Isgro jusqu'en touche, Hollie Davidson revient à un hors-jeu tricolore. Mêlée à cinq mètres pour les Pumas.

21:22 - Les Argentins menaçants (7-0, 11e) Les Pumas grattent des mètres et sont désormais dans les 22 mètres.

21:20 - Inquiètude pour Bielle-Biarrey ! (7-0, 10e) Après l'essai tricolore, Louis Bielle-Biarrey s'est plaint de la main droite avant d'être bandé.

21:19 - Coup dur pour l'Argentine ! (7-0, 9e) Blessé, Bautista Delguy est contraint de céder sa place à Rodrigo Isgro ! Coup dur pour l'Argentin qui évolue à Clermont.

21:18 - Guillard lance les Bleus ! (7-0, 8e) Le XV de France démarre fort ! Après la percée de Grandidier-Nkakong, Mickaël Guillard suit l'action et aplatit en force. Kalvin Gourgues transforme dans la foulée.

21:17 - Les Bleus à moins d'un mètre ! (0-0, 7e) Matthieu Jalibert joue vite sur Grandidier-Nkakong qui prend l'espace. L'ailier est finalement repris à quelques centimètres !

21:15 - Dupont magique ! (0-0, 6e) Après un grattage d'Anthony Jelonch, Antoine Dupont envoie un long coup de pied vers l'aile droite. Aaron Grandidier-Nkakong met Piccardo sous pression, contraint d'aplatir dans son en-but. Mêlée à cinq mètres pour les Bleus !

21:15 - Un ballon très glissant (0-0, 5e) Dans ces premières minutes, les joueurs ont des difficultés à bien capter le cuir.

21:14 - Incompréhension chez les Argentins (0-0, 4e) En sortie de mêlée, les Pumas sortent et jouent dans le côté ouvert mais la réception est manquée. Louis Bielle-Biarrey monte vite.

21:12 - Première mêlée (0-0, 2e) Il aura fallu attendre que deux minutes pour voir la première mêlée dans ce France - Argentine ! Matthieu Jalibert commet une faute de main sur une réception. À noter que le pack argentin est plus lourd ce soir (917 kilos contre 886 pour la France).