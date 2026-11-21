EN DIRECT. France - Argentine : face aux Pumas, les Français veulent finir le travail, heure et chaîne TV
Leader de l'hémisphère nord avant le dernier match de poule de Championnat des nations, le XV de France affronte l'Argentine ce samedi pour verrouiller la première place et disputer la grande finale de la compétition à Londres dans une semaine.
12:31 - Le classement avant la dernière journée
Voici le classement des deux hémisphères au Championnat des Nations avant la dernière journée :
Hémisphère nord :
- France : 21 points (+80)
- Angleterre : 20 points (+134)
- Irlande : 20 points (+57)
- Ecosse : 15 points (-8)
- Pays de Galles : 15 points (-28)
- Italie : 1 point (-158)
Hémisphère sud :
- Nouvelle-Zélande : 22 points (+66)
- Afrique du Sud : 21 points (+138)
- Argentine : 11 points (-27)
- Australie : 9 points (+3)
- Japon : 5 points (-96)
- Fidji : 0 point (-161)
11:58 - Le programme du jour avec le match des Bleus
Voici le calendrier des derniers matchs de poule du championnat des Nations 2026 ce samedi :
- Ecosse - Japon à 15h10
- Angleterre - Nouvelle-Zélande à 15h10
- Irlande - Afrique du Sud à 17h40
- Italie - Fidji à 17h40
- France - Argentine à 21h10
- Pays de Galles - Australie à 21h10
11:29 - Une affiche aux airs de demi-finale
Ce samedi soir, le XV de France dispute le sixième et dernier match de poule du Championnat des Nations face à l'Argentine. Premiers au classement, les Bleus seront assurés de se qualifier pour la finale en cas de victoire bonifiée.
Le match France - Argentine, comptant pour la 6e journée du Championnat des Nations, a été fixé le samedi 21 novembre 2026, à 21h10. Il n'y a qu'un seul choix pour voir ce France - Argentine : la rencontre a été programmée sur TF1.