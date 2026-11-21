Pour la première fois de l'histoire, une femme va arbitrer un match du XV de France.

Ce samedi soir, à 21h10, le Stade de France sera le théâtre d'un événement inédit pour le rugby français. L'arbitre écossaise Hollie Davidson va diriger pour la toute première fois un match du XV de France, à l'occasion de la 6e et dernière journée du Championnat des nations. Les Bleus y affrontent l'Argentine dans une rencontre à l'enjeu considérable, puisqu'une victoire avec le bonus offensif leur est nécessaire pour disputer la grande finale de cette nouvelle compétition.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette soirée restera marquée par une première symbolique forte car jamais encore une femme n'avait été désignée pour arbitrer un match du XV de France. Hollie Davidson endosse donc ce rôle à un moment charnière de la saison internationale, face à une équipe argentine qui n'a rien à perdre et tout à gagner dans cette dernière journée décisive. La pression sera double pour les Bleus, qui doivent non seulement l'emporter, mais le faire avec la manière pour espérer décrocher leur billet pour la finale londonienne.

Qui est Hollie Davidson qui écrit l'histoire ?

Hollie Davidson n'en est pas à sa première incursion dans les pages du rugby mondial. Au fil de sa carrière, elle s'est imposée comme une arbitre de référence sur la scène internationale, gagnant la confiance des instances au point de se voir confier des rencontres de tout premier plan. En février dernier, elle était déjà devenue la première femme à diriger un match du Tournoi des six nations, lors du duel entre l'Irlande et l'Italie, un moment déjà salué comme historique pour la discipline.

La saison précédente, son parcours l'avait également menée du côté du Top 14, où elle avait arbitré une rencontre du championnat de France, confirmant sa montée en puissance dans le paysage arbitral hexagonal. Sa présence ce samedi au Stade de France s'inscrit donc dans la continuité d'une trajectoire marquée par plusieurs jalons inédits pour les arbitres féminines. Pour les Bleus, cette rencontre à forts enjeux sportifs se double ainsi d'une dimension symbolique qui dépasse le simple résultat du match.

Diplômée en histoire de l'économie, salariée de la grande banque américaine JP Morgan, elle a renoncé à cette vie toute tracée et bien plus rémunératrice pour poursuivre son rêve d'atteindre le sommet en tant qu'arbitre. " Quand on débute, on imagine ce qu'on pourrait accomplir et on rêve de certaines choses" a-t-elle indiqué au New York Times.