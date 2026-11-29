Ce dimanche, l'Anglais Karl Dickson sera l'arbitre de la finale du Championnat des nations, France - Afrique du Sud.

Seulement deux semaines après leur premier duel au Stade de France, remporté 21-19 par le XV de France, les Bleus retrouvent l'Afrique du Sud ce dimanche à 17h40 à Londres, mais cette fois en finale du Championnat des nations, la nouvelle compétition de rugby tous les deux ans. Un match retour qui s'annonce tendu surtout après les déclarations d'après match. Le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus s'était en effet montré très critique envers l'arbitrage à l'issue du match. Ses propos lui ont d'ailleurs valu une suspension immédiate de six matchs prononcée par World Rugby, si bien qu'il suivra la finale depuis son hôtel, privé de banc de touche.

Pour cette finale, l'homme au center du terrain sera déterminant et c'est l'Anglais Karl Dickson qui a été désigné pour diriger les débats, chez lui à Twickenham. À 44 ans, cet ancien demi de mêlée originaire de Salisbury possède un parcours atypique, ayant d'abord brillé sur les terrains avant de siffler. Il a porté les couleurs des Bedford Blues entre 2004 et 2009, puis celles des Harlequins jusqu'en 2017, remportant au passage le Challenge européen en 2011 et le championnat d'Angleterre en 2012. Dès 2014, il s'est formé à l'arbitrage en parallèle de sa carrière de joueur, avant de se consacrer entièrement au sifflet à sa retraite.

Depuis plusieurs années, Karl Dickson est l'un des arbitres les plus expérimentés de la scène internationale, officiant aussi bien à la Coupe du monde 2023 qu'en finale de Champions Cup ou lors du Tournoi des 6 Nations. La finale sera le neuvième match des Bleus qu'il dirige. Rien qu'en 2026, il a déjà arbitré la victoire inaugurale du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande (36-14), le succès en tournée en Australie (42-26) ainsi que le large succès contre les Fidji en novembre (54-17).

Un geste étrange pour Karl Dickson

Les suiveurs gardent aussi en mémoire un épisode plus étonnant impliquant Karl Dickson, survenu en janvier dernier lors d'un match de Champions Cup entre la Section paloise et les Bulls sud-africains, remporté 26-24 par les Sud-Africains. Lors d'un maul proche de la ligne béarnaise, l'arbitre anglais avait eu un geste surprenant, tirant le maillot du talonneur comme pour le sommer de sortir du regroupement, ce qui avait permis à Akker van der Merwe de s'extraire et d'aplatir dans l'en-but. Plus tard dans la rencontre, Karl Dickson avait également percuté Aaron Grandidier-Nkanang alors que ce dernier tentait de défendre sa ligne....