C'est parti à Twickenham ! Dans cette finale du Championnat des nations, ce dimanche 29 novembre, la France, largement devant la pause, vit un deuxième acte cauchemardesque face à l'Afrique du Sud (26-31). "LBB" a été touché sévèrement à la jambe droite.

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19:30 - Dupont soulage les siens (70e) Le demi de mêlée du XV de France a trouvé une belle touche à la médiane. Les Bleus y croient à nouveau !

19:28 - La France se rapproche de l'Afrique du Sud (26-31, 69e) Ramos reste à 100 %. Dupont revient sur le terrain, et les Bleus évoluent en supériorité numérique pour quatre minutes. Pour Nche, le carton jaune restera un simple avertissement.

19:27 - Pénalité pour la France (68e) L'Afrique du Sud était hors-jeu. Ramos appelle le tee, il est face aux poteaux.

19:24 - Énorme occasion pour la France ! (66e) Sur un superbe lancement, Gourgues a parfaitement navigué parfaitement et a bien et servi Attissogbe. L'ailier du XV de France a tapé un coup de pied à suivre, mais il n'a pas eu le bon rebond. On était tout proche d'un essai !

19:23 - La France s'organise autour d'un maul porté (64e) Il était dynamique, mais Montagne a réalisé une obstruction... L'Afrique du Sud récupère une pénalité !

19:21 - Nche reçoit un avertissement (64e) Le bunker va statuer sur le geste du pilier de l'Afrique du Sud. Ramos ramène la France dans les 22 mètres adverses.

19:21 - Dickson est appelé par son assistant à la vidéo ! (64e) Montagne a été déblayé au niveau du visage par Nche. La pénalité pourrait être retournée !

19:18 - La France n'arrive plus à rien (63e) Mauvaka est pénalisé pour un hors-jeu de ligne. Sur ses 40 mètres, l'Afrique du Sud prend la mêlée.

19:14 - Essai de l'Afrique du Sud ! (23-31, 60e) En filou, Etzebeth pose le ballon sur la ligne d'en-but du XV de France. Feinberg-Mngomezulu passe la transformation... Les Bleus ont huit points de retard !

19:13 - Dupont est averti, les Bleus prennent l'eau ! (59e) Pour ce plaquage à retardement sur Feinberg-Mngomezulu, le capitaine des Bleus reçoit un carton jaune. Feinberg-Mngomezulu sort le ballon à cinq mètres de l'en-but adverse.

19:12 - Arbitrage vidéo, Dupont risque gros ! (59e) Sur une contre-attaque, Feinberg-Mngomezulu tape un coup de pied par-dessus le rideau. Il a pris le meilleur sur Ramos, mais l'arrière de l'Afrique du Sud semble avoir été percuté par le capitaine des Bleus.

19:10 - Essai de l'Afrique du Sud ! (23-24, 57e) Sous une chandelle, il y a eu une incompréhension entre plusieurs joueurs du XV de France. De Allende en profite et sert sur un plateau Hooker, qui s'en va marquer. Feinberg-Mngomezulu donne l'avantage aux siens. ???? LES BOKS PASSENT DEVANT ! Sous pression, les Bleus perdent le ballon. De Allende résiste à Jalibert et sert Hooker qui file à l’essai. Feinberg-Mngomezulu transforme : l’Afrique du Sud prend l’avantage ! ???????? 24-23 ???????? ???????????????? En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/K5xDEtr22P — TF1 (@TF1) November 29, 2026

19:04 - Essai de l'Afrique du Sud ! (17-23, 55e) Au terme d'un modèle de ballon porté, De Allende a conclu l'effort collectif. Il y a un nouvel accrochage entre Mauvaka et De Allende. Dickson, après un appel à la vidéo, rappelle à l'ordre les deux capitaines. Feinberg-Mngomezulu passe la transformation !

19:03 - La France subit (54e) L'Afrique du Sud a une pénaltouche à cinq mètres de l'en-but français. C'est un maul porté !

19:02 - Les esprits s'échauffent (54e) Bien après le coup de sifflet de l'arbitre, Jalibert a été percuté sévèrement par Hanekom. L'arbitre ne bronche pas, au grand dam des joueurs de l'équipe de France.

19:01 - La France souffre face au banc de l'Afrique du Sud (54e) Les entrants sud-africains avancent constamment. Il y a une domination physique.

19:00 - La France reprend le large grâce à Ramos (23-10, 50e) L'arrière des Bleus a eu de la réussite lors de cette pénalité à 40 mètres, puisqu’il a bénéficié de l’aide du montant gauche. C’est un bon signe pour la France !

18:55 - Une finale stressante et qui tient toutes ses promesses ! Dans ce dernier match du Championnat des nations, la France fait la course en tête face à l'Afrique du Sud (20-10), mais les Springboks viennent de marquer un essai par l'intermédiaire de Feinberg-Mngomezulu. La prochaine demi-heure s'annonce tendue pour nos Bleus !

18:53 - Essai de l'Afrique du Sud ! (10-20, 45e) Feinberg-Mngomezulu tape une chandelle et prend le meilleur sur Jalibert dans le domaine aérien pour marquer un essai en solitaire. C'est cruel pour la France ! En prime, l'arrière ajoute la transformation ! ⚡ LES BOKS RELANCENT LA FINALE ! Sur le renvoi, Feinberg-Mngomezulu surprend la défense française et file à l’essai ! Transformation réussie, l’Afrique du Sud revient à 10 points ! ???????? 10-20 ???????? ???????????????? En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/e5Sm4TPBKb — TF1 (@TF1) November 29, 2026

18:52 - Woki a sauvé le XV de France ! (45e) De Jager a terminé dans l'en-but du XV de France, mais le troisième ligne aile des Bleus a mis son bras entre le sol et le ballon.

18:51 - L'Afrique du Sud réalise un choix fort (44e) Les Springboks vont en touche, à cinq mètres de l'en-but de la France.

18:51 - Galthié s'est confié au micro de TF1 Le sélectionneur du XV de France était très concentré : "On est là. On a fait une bonne première période. Il faut vivre une bonne seconde période, différemment de la dernière fois." Il y a deux semaines, les Bleus avaient été dominés au retour des vestiaires.

18:50 - La France est dans un temps faible (43e) L'Afrique du Sud insiste sur du jeu direct. Il y a un avantage en cours pour les Springboks.

18:49 - Un changement pour l'Afrique du Sud (42e) La légende Etzebeth a pris la place de Moerat en deuxième ligne. C'est encore une montagne en plus pour la France !

18:48 - C'est reparti ! (41e) La France a mal géré le renvoi. L'Afrique du Sud récupère une mêlée dans les 22 mètres du XV de France. C'est déjà chaud !

18:47 - Les joueurs reviennent sur la pelouse ! La deuxième période de ce France - Afrique du Sud va commencer dans quelques minutes !

18:32 - À la pause, la France vire en tête face à l'Afrique du Sud (20-3) Dans cette première période, les Bleus ont dominé de la tête et des épaules les Springboks. La France a marqué deux essais par l'intermédiaire d'Attissogbe, qui a parfaitement intercepté une passe de Libbok, et de Gailleton, à la retombée d'une belle passe au pied de Jalibert. La seule ombre au tableau est la grave blessure à une cheville de Bielle-Biarrey. Pour ce plaquage en poursuite sur le Girondin, Arendse a reçu un carton rouge de 20 minutes. ???? LE GÉNIE DE JALIBERT, GAILLETON À LA CONCLUSION !!! ???????? Une passe au pied lumineuse de Jalibert et Gailleton n’a plus qu’à aplatir ! Ramos transforme, les Bleus s’envolent ! ???? ???????? 3-20 ???????? ???????????????? En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/A8unGo0qMe — TF1 (@TF1) November 29, 2026

18:32 - La France est pénalisée en mêlée (39e) Poirot est encore pris par l'arbitre pour une poussée sur le côté. L'Afrique du Sud ramène le jeu à la médiane.

18:29 - Essai refusé pour la France ! (39e) Au terme d'un une-deux entre Moefana et Ramos, le premier nommé avait réussi à glisser dans l'en-but de l'Afrique du Sud. Mais, l'avant-dernière passe entre les deux joueurs est partie vers l'avant. C'est rageant pour la France !

18:28 - La France a gâché une bonne situation (38e) De Villiers a récupéré le ballon dans une situation au sol. Van den Berg sort le ballon peu après ses 22 mètres. La France reste proche de la zone de marque.

18:27 - L'Afrique du Sud est indisciplinée (37e) Les Bleus récoltent une nouvelle pénalité dans le jeu au sol. Jalibert sort le ballon à cinq mètres de l'en-but adverse de l'Afrique du Sud.

18:24 - ESSAI POUR LA FRANCE ! (20-3, 34e) Sur une merveilleuse diagonale de Jalibert, Gailleton a marqué sans opposition ! Ramos ajoute la transformation ! La France prend le large face à l'Afrique du Sud !

18:23 - Ramos est en feu ! (33e) L'arrière du XV de France réussit un 50-22 ! La France récupère une possession dans la zone de marque !

18:23 - Feinberg-Mngomezulu réalise une erreur (33e) L'arrière de l'Afrique du Sud sort le ballon directement en dehors des limites. La France récupère une touche à la médiane.

18:21 - Arendse est expulsé de ce France - Afrique du Sud ! (32e) Le bunker relève la décision de Dickson. Le plaquage en poursuite de l'ailier de l'Afrique du Sud sur Bielle-Biarrey, sorti blessé à une cheville, lui vaut un carton rouge de 20 minutes.

18:20 - L'Afrique du Sud réalise un changement tactique (32e) Les Springboks changent la première ligne : Marx, Nche et Louw entrent en jeu !

18:17 - Louis Bielle Biarrey quitte le terrain sur une civière (28e) L'ailier du XV de France est gravement touché au niveau d'une cheville à la suite d'un plaquage en poursuite d'Arendse. L'ailier des Springboks a écopé d'un avertissement après l'utilisation de la vidéo. ???? BIELLE-BIARREY CONTRAINT DE SORTIR… L’ailier tricolore quitte la pelouse sur civière. Il est remplacé par Émilien Gailleton. ???????? 3-13 ???????? ???????????????? En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/U9wbz9BXlO — TF1 (@TF1) November 29, 2026

18:14 - Arendse écope d'un carton jaune (28e) L'ailier des Springboks reçoit un avertissement. Le bunker se charge de ce geste et pourrait écoper d'un carton rouge de 20 minutes. On appelle la civière pour Bielle-Biarrey, qui va quitter ses partenaires. C'est un gros coup dur pour les Bleus.

18:13 - Arbitre vidéo ! (28e) Bielle-Biarrey reste au sol après un plaquage en poursuite d'Arendse. L'ailier du XV de France souffre d'une cheville, et Arendse risque gros !

18:10 - ESSAI POUR LA FRANCE ! (3-13, 27e) Sur une tentative de relance de l'Afrique du Sud, Attissogbe a intercepté une longue passe Libbok pour marquer sans opposition ! La transformation passe pour Ramos ! ???? ATTISSOGBE INTERCEPTE ET FILE À L’ESSAI !!! ???????? Attissogbe profite d’une passe de Libbok pour intercepter et aplatir ! Ramos transforme dans la foulée ! Les Bleus s’envolent ! ???? ???????? 3-13 ???????? ???????????????? En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/94FZYacyrw — TF1 (@TF1) November 29, 2026

18:08 - La France reprend l'avantage grâce à Ramos (6-3, 25e) À 40 mètres, face aux perches, l'arrière du XV de France est facile ! Il faut désormais sécuriser le renvoi !

18:07 - Hanekom est pénalisé (24e) Le troisième ligne de l'Afrique du Sud est aussi pris hors-jeu. À 40 mètres, Ramos appelle le tee pour tenter de remettre la France devant.

18:06 - L'Afrique du Sud égalise face à la France (3-3, 22e) En bonne position, Feinberg-Mngomezulu répond à Ramos. C'est toujours aussi serré entre la France et l'Afrique du Sud.

18:05 - Cros est pénalisé ! (22e) La France a mal géré le renvoi de l'Afrique du Sud et le troisième ligne a été pris hors-jeu. Face aux perches, Feinberg-Mngomezulu va tenter d'égaliser.