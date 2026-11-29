En finale du championnat des Nations, ce dimanche 29 novembre, le XV de France joue, à Twickenham (Londres), contre l'Afrique du Sud. Dupont est bien là, tout comme l'arrière Thomas Ramos, titulaire dès son retour de blessure.

France 0 : 0 Afrique du Sud

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12:30 - La première place du Nord contre celle du Sud La France a terminé en tête du classement de l'hémisphère Nord après les six journées de la phase régulière. L'Afrique du Sud a, de son côté, terminé première de l'hémisphère Sud. Les deux meilleures équipes se retrouvent donc pour le titre. 12:00 - Direction Twickenham pour le grand rendez-vous entre la France et l'Afrique du Sud C'est dans le mythique Allianz Stadium de Twickenham, à Londres, que se disputera cette finale. Cette enceinte est surnommée le temple du rugby. Le stade devrait être comble pour ce France - Afrique du Sud. Lire l'article "Honte" de ses origines, tocs, couple... Les secrets d'Antoine Dupont 11:30 - La France face aux champions du monde ! Un immense défi attend le XV de France. Ils vont retrouver les Springboks, doubles champions du monde en titre, pour une finale qui promet une bataille intense entre deux des meilleures nations du rugby mondial. L'Afrique du Sud domine le rugby mondial depuis plusieurs années. 11:00 - Une finale historique pour le XV de France ! Le XV de France va disputer la première finale de l'histoire du Championnat des Nations. Les hommes de Fabien Galthié retrouveront l'Afrique du Sud dimanche à Twickenham avec un objectif : remporter cette toute première édition de la compétition. 10:30 - Qui sera aux commentaires de la finale entre la France et l'Afrique du Sud ? Stefan Etcheverry et Thomas Lombard seront aux commentaires de cette affiche sur TF1. Le duo accompagnera les téléspectateurs tout au long de cette finale historique entre la France et l'Afrique du Sud. 10:03 - La composition de l'Afrique du Sud face au XV de France ! La légende Siya Kolisi portera le brassard de capitaine lors de ce France - Afrique du Sud ! Rassie Erasmus has named a tweaked side for Sunday's Nations Champioship final against France in London - more here: https://t.co/2kuaJPzwyc #Springboks #ForeverGreenForeverGold https://t.co/ZdRI1ga7YZ — Springboks (@Springboks) November 23, 2026 10:02 - La composition du XV de France face à l'Afrique du Sud ! Comme d'habitude, Antoine Dupont a été nommé capitaine de l'équipe de France. Mode finale activé ✅ Les 23 Bleus qui défendront notre maillot dimanche à Twickenham ???????????????? #XVdeFrance https://t.co/ewVur2BpzC — France Rugby (@FranceRugby) November 27, 2026 10:00 - À quelle heure débute France - Afrique du Sud ? Le coup d'envoi de la finale du Championnat des Nations entre le XV de France et l'Afrique du Sud sera donné à 17 h 40, heure française, à Twickenham. 10:00 - France - Afrique du Sud également disponible en streaming ! Vous ne serez pas devant votre télévision dimanche ? Pas de problème : la finale sera également retransmise sur TF1+, la plateforme de streaming du groupe TF1. 10:00 - Sur quelle chaîne regarder la finale entre la France et l'Afrique du Sud ? Bonne nouvelle pour les supporters : la finale entre la France et l'Afrique du Sud sera diffusée en direct et en clair sur TF1. 10:00 - Bienvenue pour ce France - Afrique du Sud ! C'est le grand jour pour la bande d'Antoine Dupont ! Elle est en finale du championnat des Nations face à l'Afrique du Sud !

Dans le cadre de la finale du championnat des Nations, la France affronte l'Afrique du Sud à Twickenham (Londres). Cette affiche, prévue le dimanche 29 novembre, est diffusée par TF1. Le coup d'envoi sera donné à 17h40.