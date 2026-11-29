Louis Bielle Biarrey est sorti sur blessure face à l'Afrique du Sud en finale du Championnat des nations.

Immense coup dur pour le XV de France en finale du Championnat des nations ce dimanche 29 novembre. Alors que le XV de France dominait les débats et venait d'inscrire un formidable essai sur une interception face aux champions du monde sud-africains, Louis Bielle-Biarrey, chouchou du public depuis des années, semble s'être gravement blessé sur un plaquage.

LBB a dû sortir sur civière sur la pelouse de Twickenham, touché à la cheville droite après avoir subi un plaquage illégal de Kurt-Lee Arendse qui a reçu un carton jaune puis un carton rouge pour 20 minutes selon la nouvelle règle. C'est à l'origine de l'action qui amenait l'essai d'Attissogbe, que le Bordelo-Béglais a subi un "hip drop tackle" (plaquage faisant pivoter les hanches). Il a été remplacé par Émilien Gailleton, auteur d'un essai quelques minutes plus tard.