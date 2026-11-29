Louis Bielle-Biarrey est sorti sur blessure face à l'Afrique du Sud en finale du Championnat des nations.

Malgré la victoire arrachée au bout du suspense en finale du Championnat des nations ce dimanche 29 novembre, l'équipe de France a vécu un immense coup dur au cours de la soirée. Alors que le XV de France dominait les débats et venait d'inscrire un formidable essai sur une interception face aux champions du monde sud-africains, Louis Bielle-Biarrey, chouchou du public depuis des années, semble s'être gravement blessé sur un plaquage.

C'est à l'origine de l'action qui amenait l'essai d'Attissogbe, que le Bordelo-Béglais a subi un "hip drop tackle" (plaquage faisant pivoter les hanches). La cheville droite de l'ailier du XV de France s'est coincée sous le corps du Sud-Africain, provoquant une vilaine torsion et une large grimace.

BIELLE-BIARREY CONTRAINT DE SORTIR Lailier tricolore quitte la pelouse sur civière. Il est remplacé par Émilien Gailleton. 3-13 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/U9wbz9BXlO — TF1 (@TF1) November 29, 2026

LBB a dû sortir sur civière sur la pelouse de Twickenham, touché à la cheville droite. Le plaquage illégal de Kurt-Lee Arendse a valu un carton jaune puis un carton rouge pour 20 minutes selon la nouvelle règle. Malgré cette blessure, le XV de France s'est donc finalement imposé pour remporter le premier trophée de cette compétition et Louis Bielle-Biarrey était bien présent sur la pelouse pour recevoir sa médaille sur le podium final mais en béquilles.

Des examens complémentaires auront lieu dans les prochains jours. La blessure de Louis Bielle-Biarrey est la dernière d'une longue série au fil de l'année 2026 pour le XV de France, une accumulation rappelée par Fabien Galthié au moment de commenter la victoire des Bleus. "C'est terrible tous les joueurs qu'on a perdus pendant la compétition. On a travaillé, on a beaucoup travaillé, on a énormément travaillé. C'est incroyable. Ils sont exemplaires. Je pense à tous les blessés", a salué le sélectionneur national, dans des propos relayés par Rugbyrama.