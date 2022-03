Tournoi des 6 Nations : le Grand Chelem pour la France, le classement final

6 NATIONS 2022. En remportant le "Crunch", l'équipe de France a remporté le 10e Grand Chelem de son histoire, le classement final.

[Mis à jour le 21 mars 2022 à 08h00] Vainqueur de l'Angleterre lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France est de retour au sommet en signant le Grand Chelem, 1 an et demi avant la Coupe du monde 2023. "Quand tu gagnes, ça veut dire que tu travailles bien, que tu construis la bonne équipe. Demain, on sera n°2 mondial avec une équipe jeune qui va encore grandir et s'améliorer. Il n'y a aucune raison pour que l'équipe ne continue pas à progresser. C'était bien de jouer avec cette tension qui nous a d'un coup sauté dessus. Il faut vivre ces matches, ces finales, pour continuer à grandir et acquérir du vécu commun. C'était notre 25e match. Le 46e sera la finale de la Coupe du monde. C'est assez clair dans nos têtes" a analysé le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié à l'issue de la victoire.

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points . En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes étaient départagées à la différence de points par match.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2022, la France se déplace seulement à deux reprises (puisqu'elle avait reçu deux fois lors de la précédente édition). Le calendrier des matchs en 2022 :

5ème journée - Samedi 19 mars :

- Samedi 19 mars : France - Angleterre

Pays de Galles - Italie

Irlande - Écosse

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2022 sont retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, est aux commentaires des neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion est également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.