Tournoi des 6 Nations : résultats et classement 2022 avant le "Crunch"

6 NATIONS 2022. Le tournoi des 6 Nations s'achève aujourd'hui. Au programme : un intéressant Pays de Galles - Italie, un indécis Irlande-Écosse, et pour finir un "Crunch" décisif France - Angleterre. Au stade de France, les bleus pourraient remporter le tournoi et Grand Chelem en cas de victoire face au XV de la rose. Explications

[Mis à jour le 19 mars 2022 à 13h01] C'est le grand jour ! Après un mois et demi de compétition, le tournoi des 6 Nations va rendre son verdict ce samedi 19 mars. Dans leur quête du Grand Chelem (cinq victoires en cinq matchs), les bleus affronteront l'Angleterre pour ce qui constituera la dernière rencontre du tournoi des 6 Nations au stade de France (Saint-Denis) à 21 heures. D'ici là, le Pays de Galles reçoit l'Italie à Cardiff à 15 heures, et l'Écosse ira défier les Irlandais à Dublin. Douze ans après son dernier triomphe, le XV de France pourrait être sacré… tout comme l'Irlande ! Pour ce faire plusieurs scénarios sont possibles. A L'Internaute, on a pensé à vous et on a décidé de vous décrire tous les scénarios possibles pour que vous soyez préparé au mieux pour suivre cette folle journée de rugby. Sortez vos calculatrices on va faire les comptes.

Si la France veut être championne, plusieurs scénarios sont envisagés :

Une victoire contre l'Angleterre : c'est le scénario le plus simple à envisager. Si la France s'impose face au XV de la Rose, elle n'aura pas à se préoccuper du scénario du match de l'Irlande en Écosse.

Une défaite sans bonus (défensif et offensif) et l'Irlande gagne contre l'Écosse : dans ce cas de figure, les deux équipes restent première et deuxième du classement, avec leur nombre de point actuel. La France serait alors championne, mais ne réaliserait pas le Grand Chelem (cinq victoires en cinq matchs).

Un match nul avec bonus offensif contre l'Angleterre et l'Irlande gagne sans bonus offensif contre l'Écosse : un tel scénario est peu probable. Toutefois, s'il se réalise, ce serait bon pour le XV de France, qui comptabiliserait alors 21 points, contre 20 pour l'Irlande.

Une défaite avec les bonus offensif et défensif et l'Irlande ne gagne pas contre l'Écosse : un scénario un peu fou mais qui nous permettrait de soulever le trophée.

Quoi qu'il en soit, le XV de France saura le résultat qu'il doit faire avant de rentrer sur la pelouse du Stade de France (Saint-Denis) à 21 heures ce samedi 19 mars 2022. A l'inverse, l'Irlande devra faire le meilleur résultat possible à Dublin face à l'Écosse pour espérer l'emporter. Le XV du Poireau n'a pas son destin entre les mains et ne pourra qu'espérer un faux pas des Bleus pour pouvoir gagner le tournoi des 6 Nations.

Who lifts the #GuinnessSixNations trophy this weekend? pic.twitter.com/6oAiB4pDM2 — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) March 14, 2022

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points . En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes étaient départagées à la différence de points par match.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2022, la France se déplace seulement à deux reprises (puisqu'elle avait reçu deux fois lors de la précédente édition). Le calendrier des matchs en 2022 :

5ème journée - Samedi 19 mars :

- Samedi 19 mars : France - Angleterre

Pays de Galles - Italie

Irlande - Écosse

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2022 sont retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, est aux commentaires des neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion est également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.