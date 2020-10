"France - Pays de Galles : suivez le match de rugby en direct"

Lors de la conférence de presse d'avant match, Fabien Galthié a expliqué vouloir faire fructifier les nouveautés vues à l'entraînement. "Nous avons posé en amont une somme de petits détails rajoutés les uns aux autres, avant et pendant ce rassemblement, qui doit pouvoir nous amener à avoir une équipe de France autonome et connectée. Voilà l'enjeu".

Cet après-midi, l'Irlande s'est largement imposé face à l'Italie 50 à 17. Le XV du trèfle prend donc la première place du classement devant l'Angleterre et la France. Il y aura donc une bataille à 3 pour le titre. Les chances de la France sont minces. Il faudrait battre l'Irlande et espérer une contre performance de l'Angleterre face à l'Italie. Quand il y a de la vie...

20:30 - Les 6 nations le week-end prochain

Arrêté pour cause de pandémie en mars dernier, le tournoi des 6 nations va devoir trouver son vainqueur. Et il sera désigné le week-end prochain. La dernière journée est programmée ce samedi 31 octobre. La France affrontera l'Irlande à 21 heures alors que Galles-Écosse et Italie-Angleterre se disputeront respectivement à 15h15 et 17h45.