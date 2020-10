Rugby. France - Irlande : heure, TV, composition... Les infos du match

FRANCE - IRLANDE. L'équipe de France de rugby défie l'Irlande ce samedi 28 octobre 2020, pour son dernier match dans le Tournoi des 6 nations. A quelle heure et sur quelle chaîne est prévue la diffusion du match à la TV ? Découvrez également la composition des Bleus.

Le XV de France boucle ce samedi son Tournoi des 6 nations 2020, interrompu en mars dernier en raison de la crise du coronavirus, par la réception de l'Irlande et avec encore un petit espoir de remporter la compétition. Avant la dernière journée, durant laquelle les matchs Galles - Ecosse et Italie - Angleterre seront également au programme, le classement est dominé par la sélection irlandaise (15 points), devant l'Angleterre et la France (13 points chacune). "C'est une opportunité de gagner notre première compétition, oui, mais notre souci majeur, c'est la régularité dans nos performances et nos résultats", a toutefois tenu à rappeler cette semaine Laurent Labit, l'entraîneur des trois-quarts chez les Bleus. Un discours également tenu par le sélectionneur Fabien Galthié, qui rappelait jeudi : "Nous avons performé contre Angleterre et nous avons été moyens en Italie ; nous avons performé au Pays de Galles et et nous avons perdu en Écosse ; nous avons performé face aux Gallois et là, point d'interrogation pour samedi".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre la France et l'Irlande : il sera donné à 21h05 ce samedi 31 octobre 2020, depuis le Stade de France, à Saint-Denis. La rencontre se déroulera à huis clos, en raison des règles imposées pour limiter la propagation du Covid-19.

Les compositions des deux équipes pour ce match France - Irlande ont été annoncées dans le courant de la semaine par les sélectionneurs Fabien Galthié et Andy Farrell. La composition du XV de France : Bouthier - Fickou, Vakatawa, Vincent, Rattez - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille. Remplaçants : Gros, Chat, Bamba, Taofifenua, Cretin, Serin, Retière, Ramos La composition de l'Irlande : Stockdale ; Conway, Henshaw, Aki, Keenan ; (o) Sexton (cap.), Murray ; Connors, Stander, Doris ; Ryan, Beirne ; Porter, Herring, Healy. Remplaçants : Heffernan, Byrne, Bealham, Dillane, O'Mahony, Gibson-Park, Byrne, C.Farrell.

Une diffusion en clair est prévue à la TV, ce samedi, pour cette rencontre de rugby entre la France et l'Irlande. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra vous diriger vers France 2, la seule chaîne à proposer la retransmission de la rencontre en live.

Vous préférez regarder le match en streaming ? Pour suivre ce France - Irlande sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, vous pouvez vous diriger vers le site web de France 2 (accès gratuit après inscription), qui propose la diffusion en ligne.

