Ecosse - France : le résumé en vidéo, les Bleus vainqueurs

ECOSSE - FRANCE. L'équipe de France de rugby n'a pas vraiment brillé, hier, à Edimbourg, mais s'est montrée suffisamment solide pour s'imposer sur le score de 22-15. Les Bleus se replacent dans leur groupe de Coupe d'Automne des Nations. Découvrez le résumé du match en vidéo.

C'est un match dont on ne retiendra pas grand chose hormis le fait que les Bleus ont pris leur revanche face à l'Écosse, huit mois après leur seule défaite de 2020 (lors du Tournoi des 6 nations). Après un début de match très convaincant, les Français sont retombés dans leurs travers, commettant des fautes au sol. L'Écosse a alors rapidement fait la jonction au score (6-6). Le hommes de Fabien Galthié pourront se féliciter, une nouvelle fois, d'une défense très convaincante, qui aura bien su gérer les faibles assauts écossais. À la mi-temps, la France et l'Écosse étaient à égalité 12 à 12. Mais les Bleus revenaient des vestiaires avec plus d'envie que les Écossais. Sur un beau mouvement, Vakatawa aplatissait le ballon dans l'en-but pour ce qui sera le seul essai de la partie. La suite du match donnait lieu à une succession d'erreurs, de coups de pieds imprécis. Thomas Ramos et Duncan Weir enchaînaient toutefois quelques pénalités, le joueur du XV du Chardon réussissant même toutes ses tentatives pour marquer la totalité des points de son équipe. La France aurait pu trembler en fin de rencontre mais bénéficiaient de l'imprécision des coéquipiers de Jonny Gray. La France l'emportait finalement 22 à 15, sans génie mais avec sérieux. Les Bleus ont désormais rendez-vous avec l'Italie. Fabien Galthié fera tourner et de nouvelles têtes pourraient surgir dans cette équipe qui, même quand elle déçoit, gagne encore. Le résumé du match en vidéo :

10:18 - Ollivon : "On se régale" Après cette victoire, Charles Ollivon s'est arrêté au micro de France 2, hier après-midi. "On avait perdu deux fois ici donc il y a des signes de progrès avec cette victoire, a réagi le capitaine des Bleus. On fait un match consistant pendant 80 minutes, on a tenu bon, on a bien construit notre match. Je suis très fier de tout le monde, personne n'a lâché. Ça fait plaisir d'avoir une prestation aboutie. Tout le monde est très content, on avait à cœur de bien profiter des derniers moments ensemble. On a fini sur une note positive (NDLR : l'accord scellé entre le Fédération et la Ligue prévoit que les joueurs ne puissent pas figurer sur plus de trois feuilles de match pendant ces matchs d'automne), ce n'est que du bonheur. On n'a pas envie que ça s'arrête, on se régale. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible".

10:11 - Les Bleus en course pour le titre Grâce à cette victoire en Ecosse, le XV de France occupe la tête du classement du groupe B dans cette Coupe d'Automne des nations (les trois équipes auront match gagné contre les Fidji, touché par des cas de Covid-19) S'ils terminent en tête, les Bleus affronteront en finale le premier du groupe A, à savoir l'Angleterre. ???????????? Avec cette victoire, les Bleus ???????????????????????????????? ???????? ????????̂???????? de cette poule B ! En cas de victoire le week-end prochain contre l'Italie, ils joueront la finale de cette @autumnnations ! #ECOFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/BbGAwUqqSm — France Rugby (@FranceRugby) November 22, 2020

10:05 - Galthié "très satisfait" après la victoire contre l'Ecosse Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby s'est réjoui de ce nouveau succès, hier, après la rencontre : "Je suis très satisfait par la victoire, par le comportement des joueurs dans un environnement différent et par cette série de trois victoires (Galles, Irlande, Écosse). On a battu trois nations celtes cet automne, ce qui n'est pas anodin. Je suis très satisfait du bilan avec un projet nouveau, une équipe nouvelle. Il fallait aller vite, gagner vite. On termine premiers ex aequo du Tournoi, on est premiers de notre groupe dans cette compétition. Si on bat l'Italie... On a notre destin en mains".

22/11/20 - 18:25 - Vakatawa, homme du match Auteur du seul essai de la rencontre, c'est Virimi Vakatawa qui a été élu homme du match. Le joueur du racing 92 avait été proche de marquer un essai à 2 reprises et a été décisif sur quelques actions.

22/11/20 - 18:16 - Première victoire en Écosse depuis 6 ans On ne s'est clairement pas régalé mais la victoire n'est pas à minimiser. Le XV de France n'avait plus gagné à Murrayfield depuis 2014. Après celle glanée sur tapis vert contre les Fidji, la France compte donc sa deuxième victoire dans cette poule B de la coupe d'Automne des Nations. Elle affrontera l'Italie samedi prochain à 21h10.

22/11/20 - 17:59 - Victoire des Bleus ! Quelle erreur de Stuart Hogg ! On était après les 80 minutes de jeu, l'Écosse avait une pénaltouche à jouer pour un possible bon ballon dans les 5 mètres français. Mais Stuart Hogg se loupe totalement et ne trouvera jamais la touche ! La fin du match est sifflée sur cette erreur. Victoire sans panache des Bleus 22 à 15.

22/11/20 - 17:56 - Premier échec de Ramos Thomas Ramos se sentait de taper malgré le faible pourcentage de chance de réussir. Le ballon était au milieu de terrain, en face des poteaux. Après 77 minutes de jeu dans les pattes, le Français n'avait pas la force nécessaire pour trouver la longueur. Ça fait toujours 15-22 pour le France.

22/11/20 - 17:54 - Quelle défense française ! L'Écosse s'était enfin approchée de l'en-but français. Une touche à 5 mètres pour l'Écosse faisait craindre une action chaude à venir. Mais ça a été étouffé rapidement par une très bonne défense française qui a profité d'une touche moyenne pour plaquer le receveur. L'attaque est repoussée et le ballon change de camp ! C'est bien joué !

22/11/20 - 17:48 - Le rythme baisse Le jeu est très haché depuis l'essai français. Les deux équipes commettent plusieurs erreurs, beaucoup de jeu au pied, des changements de part et d'autre... bref peu d'occasions à se mettre sous la dent. Les Écossais se montrent très peu dangereux et n'ont plus approché les 22 mètres français depuis un bon moment.

22/11/20 - 17:39 - 3 nouveaux points pour les Bleus Thomas Ramos continue son sans faute. L'Écosse est pénalisée, ce qui profite au buteur français. Thomas Ramos est précis. Son ballon tutoie le poteau droit écossais mais ça passe ! La France compte désormais 7 points d'avance ! 22 à 15.

22/11/20 - 17:35 - Fickou rattrapé à 2 mètres de l'en-but ! Quelle occasion pour les Bleus ! L'énorme travail de Vakatawa qui passe 2 écossais et transmet sur sa gauche. Les Français avancent, entrent dans les 5 mètres pour trouver Fickou qui est rattrapé à 2 mètres de l'en-but. L'action se stoppe. Le ballon est relâché pour Jalibert qui voit Teddy Thomas de l'autre côté du terrain. Il choisit de taper au pied mais c'est trop court et un écossais vient capter le ballon. Dommage !

22/11/20 - 17:31 - Jalibert pas attentif Jalibert se fait surprendre et chiper le ballon alors que la France avait entamé un contre. Les Écossais récupèrent donc le ballon mais commettent un en-avant... non vu pas l'arbitre. L'action continue mais les Bleus défendent bien et récupèrent la possession du cuire après un nouvel en-avant écossais... Cette fois sanctionné par 'l'homme en noir".

22/11/20 - 17:23 - L'Écosse revient à 4 points Ah la la... nouvelle faute du XV de France. Duncan Weir est à 10 mètres en face des poteaux. Autant vous dire qu'il n'a aucun mal pour mettre 3 points de plus. Quel dommage, ça ne fait plus que 19-15 pour les hommes de Fabien Galthié.