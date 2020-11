"Christophe Dominici : le doute n'est pas levé sur les circonstances de sa mort"

La mort de Christophe Dominici, victime d'une chute fatale le mardi 24 novembre 2020, pourrait rester un mystère. Si la thèse du suicide reste la plus probable, les témoignages recueillis, dont celui de la femme de l'ex-joueur de rugby, ne permettent pas, pour l'heure, d'écarter complètement l'hypothèse de l'accident.

13:50 - Les Bleus porteront un maillot en mémoire de "Domi" En plus de la minute de silence et des autres marques d'attention évoquées par Bernard Laporte, le XV de France a indiqué qu'il porterait également un maillot conçu pour l'occasion, en mémoire de Christophe Dominici, avec la mention "Domi" sur la manche : Pour toi #Domi. pic.twitter.com/3UEl3m38QS — Serge Simon (@DrSergeSIMON) November 26, 2020 13:33 - Un hommage à Dominici sera rendu avant France - Italie Bernard Laporte a également indiqué hier que le match de Coupe d'Automne des nations entre la France et l'Italie, programmé samedi soir au Stade de France, sera l'occasion de rendre un hommage appuyé à Christophe Dominici. "Les joueurs porteront sur le bras gauche son surnom, Domi, a-t-il précisé. Il y aura aussi une grande bâche et une minute de silence. Ce sera un hommage à la hauteur de ce qu'il a apporté au rugby français. Nous avons des pensées pour son papa Jeannot, sa maman Nicole, sa femme et ses deux filles". 13:21 - VIDEO. Bernard Laporte s'interroge sur les causes du geste de Dominici Bernard Laporte est venu évoquer le souvenir de Christophe Dominici, mercredi soir, sur le plateau de Touche pas à mon Poste, présenté par Cyril Hanouna. Les yeux embués de larmes, l'actuel président de la Fédération française de rugby a notamment confié : "Si je pouvais lui parler, je lui dirais 'Pourquoi ?'. On peut imaginer plein de choses mais, réellement, je ne sais pas pourquoi (il a mis fin à ses jours). Je le saurai peut-être un jour. Chacun a son jardin secret. Un jour on le saura. Il n'est plus là, ce qui est important, c'est d'aimer ceux qui sont là, son épouse, ses deux filles de 14 as et 11 ans, ses parents que j'adore. il va falloir être costauds maintenant avec eux. C'est terrible pour son entourage. J'ai eu son père hier au téléphone, on sera présent". Revivez cette séquence émouvante en vidéo : "Chacun à son jardin secret (...) Un jour on le saura"@BernardLaporte_ revient sur les souffrances de son ami Christophe Dominici #TPMP pic.twitter.com/pvWKmowqVO — TPMP (@TPMP) November 25, 2020 12:59 - "Il laisse beaucoup trop de monde dans la peine", regrette un ami d'enfance de Dominici Des amis d'enfance de Christophe Dominici et habitants de Solliès-le-Pont témoignent également dans L'Equipe, ce vendredi, en ravivant avec tendresse de nombreuses anecdotes, mais aussi en évoquant les fêlures de l'homme. "Qu'est-ce que les gens qui le côtoyaient n'ont pas su voir ?", s'interroge l'un d'eux. "Le souci avec Christophe, c'est que je ne sais pas s'il était capable de s'accrocher à une main tendue", rappelle un autre. "J'ai du mal à accepter cette fin, il laisse beaucoup trop de monde dans la peine", regrette un troisième ami. 12:47 - Pas de grand rassemblement à prévoir pour les obsèques Compte tenu des restrictions imposées par les autorités en raison de la crise du Covid-19, les funérailles, dont la date n'a pas encore été communiqué, ne pourront pas rassembler les centaines voir les milliers de personnes qui auraient sans doute voulu dire adieu au rugbyman. "L'homme et le joueur qu'il était mériterait un grand hommage mais on sait qu'avec la crise sanitaire ce ne sera pas possible, regrettait son ami André Viard, mercredi, au micro de France Bleu. Mais il faudra organiser quelque chose pour lui. C'était un enfant du Var". 12:40 - Solliès-le-Pont en deuil Cette commune du Var ou Christophe Dominici a passé son enfance est sous le choc depuis l'annonce de la mort de l'un des leurs, mardi après-midi. France Bleu faisait part dès mercredi de l'émotion des habitants de Solliès-le-Pont, qui se sont pressé nombreux au registre de condoléances installé sur une place, après la disparition de "l'enfant du pays", et notamment celle d'André Viard, habitant du village et ami de l'ancien rugbyman, ou encore de Maggy, ancienne dirigeante du club de rugby de Solliès-Pont, en larmes et qui se souvenait : "Je l'ai connu bébé. C'était un brave petit. J'ai beaucoup de peine. J'ai reçu des appels téléphoniques des Etats-Unis, du Canada parce que Christophe était connu dans le monde entier". 12:31 - La femme de Dominici ne croit pas au suicide Loretta Denaro, qui partageait la vie de Christophe Dominici depuis une quinzaine d'années et qui s'est retrouvée rapidement sur les lieux du drame mardi après-midi (inquiète de son absence prolongée, elle était parti à sa recherche), a également été entendue par les enquêteurs hier après-midi et, selon Le Parisien, la femme de l'ancien rugbyman "rejette fermement la thèse du suicide". 12:26 - Les analyses toxicologiques décisives ? Le journal rapport de son côté, dans son édition du jour, que, les analyses toxicologiques menées sur le corps de Christophe Dominici devraient être connus d'ici ce vendredi soir et pourraient permettre de lever certaines zones d'ombre. "Elles nous aideront à comprendre s'il s'agit d'un suicide ou d'une maladresse", selon "un source proche de l'enquête", citée aujourd'hui par le quotidien sportif. 12:22 - Encore des zones d'ombre sur les circonstances de la mort de Christophe Dominici Le décès de Christophe Dominici va-t-il rester un mystère ? Selon les informations du Parisien, les policiers du commissariat de Saint-Cloud chargés de l'enquête n'ont en tout cas pas pu valider la thèse du suicide, hier, après avoir recueilli le témoignage du témoin principal du drame, un cycliste qui a assisté à la chute mortelle de l'ancien rugbyman. Selon le quotidien francilien, cet homme, "qui s'apprêtait à entrer dans le parc de Saint-Cloud par la grande grille quand il a aperçu Christophe Dominici sur le trottoir de l'avenue de la Grille-d'Honneur", n'a pas pu certifier que Dominici s'était jeté volontairement dans le vide. "Le rugbyman descendait l'artère pentue quand soudainement, il a basculé sur le côté droit, passant ainsi par-dessus le parapet de béton bordant l'avenue", rapporte Le Parisien, précisant que le témoin a indiqué qu'il n'avait pas vu Christophe Dominici enjamber le parapet. Cela ne signifie pas nécessairement que la chute a forcément été accidentelle mais ses propos ne permettent pas pour le moment de valider à 100 % la thèse du suicide.

La carrière de Christophe Dominici est l'une des plus impressionnantes du rugby français. L'ancien ailier a cumulé 67 sélections dans le XV de France, avec lequel il a été finaliste de la Coupe du monde en 1999, a remporté le Tournoi des Cinq Nations en 1998, puis le Tournoi des Six Nations en 2004, 2006 et 2007. Christophe Dominici a remporté cinq fois le titre de champion de France avec le Stade Français, qu'il a intégré en 1997 et auquel il restera fidèle jusqu'à la fin de sa carrière de joueur en 2008. Le parcours de l'ailier en dehors du terrain sera plus chaotique. Adjoint d'Ewen McKenzie, l'entraîneur du Stade Français, après sa retraite, Christophe Dominici passera à peine plus d'une saison dans le staff avant d'être limogé en raison de mauvais résultats de l'équipe. Il sera aussi un temps consultant rugby pour RTL et L'Equipe 21. En 2016, Christophe Dominici échouera à se faire élire au Comité directeur de la Fédération française de rugby, inscrit sur une liste minoritaire. Un projet de rachat du club de Béziers, mené par Christophe Dominici en partenariat avec des fonds émiratis, avait par ailleurs capoté l'été dernier. Un échec que l'ancien rugbyman aurait particulièrement mal vécu.

La Coupe du monde de rugby, organisée en Europe en 1999, restera comme l'événement majeur de la carrière de Christophe Dominici pour la majorité des Français. Son rôle prépondérant dans la victoire d'anthologie face à la Nouvelle-Zélande (43-21), en demi-finale à Twickenham, est resté dans les annales du rugby. Un essai marqué par le numéro 11, après une récupération et un coup de pied au loin qui lui permettra de prendre de vitesse toute la défense des Blacks, avait notamment permis aux Bleus de créer l'exploit ce jour-là.

Revivez en vidéo cet essai de Christophe Dominici inscrit face aux All Blacks et resté dans les mémoires :

???? "????'???????????? ???????? ????????́???????????? !"



À la suite d'un coup de pied par dessus de @FGalthie, @christophedomi profite d'un rebond favorable et s'en va inscrire le 3e essai du #XVdeFrance dans cette 1/2 finale historique de la #RWC1999 contre les @AllBlacks #UnJourUnEssai pic.twitter.com/yOmbzsx4zN — France Rugby (@FranceRugby) June 16, 2020

Né le 20 mai 1972 à Toulon, Christophe Dominici s'est d'abord tourné vers le football, influencé par son père qui fut gardien de but à Colmar et à Hyères. Il ne se tourne vers le rugby qu'à l'âge de 17 ans et fait ses débuts dans le Var, d'abord, au RC La Valette en deuxième division, puis au RC Toulon, entre 1993 et 1997, où il commencera son ascension, avant de rejoindre Paris et le Stade Français. Sa jeunesse a également été marquée par plusieurs drames. La mort de sa sœur, aînée dans un accident de la route, lorsqu'il avait 14 ans, a plusieurs fois été mentionnée comme un moment sombre de son parcours. Il reviendra d'ailleurs sur ce drame dans sa biographie, Bleu à l'âme, sortie en 2007. La disparition d'un ami proche est aussi régulièrement évoquée comme un élément déclencheur de sa fragilité émotionnelle.

Né de parents horticulteurs, Nicole et Jean-Marie, Christophe Dominici a été élevée en grand partie par sa sœur Pascale, qu'il a donc eu la douleur de perdre à l'âge de 14 ans dans un accident de voiture. A l'âge adulte, le rugbyman a d'abord été marié avec une certaine Ingrid, avant une séparation douloureuse au début des années 2000 qui le fera basculer dans la dépression. Le sportif avait ensuite refait sa vie avec Loretta Denaro. Le couple avait donné naissance à deux filles, Chiara (14 ans), et Mya (11 ans), aujourd'hui orphelines de leur papa.