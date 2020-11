"Mort de Christophe Dominici : un suicide probable, sa femme Loretta sous le choc"

Au lendemain du décès de Christophe Dominici, la thèse du suicide est clairement privilégiée, même si la cause de la mort de l'ex-joueur de rugby n'est pas encore officiellement établie. Sa femme Loretta Denaro était présente sur les lieux du drame peu après la chute. Les dernières infos en direct.

13:44 - Dominici avait été hospitalisé en juin Dans l'un des nombreux articles consacrés à la disparition de Christophe Dominici dans son édition du jour, le journal L'Equipe revient sur les derniers mois de vie du rygbyman et révèle qu'il avait passé "un court séjour en milieu hospitalier courant juin pour soigner une nouvelle dépression".

12:47 - Frédéric Michalak pleurt la mort d'un "grand frère" Frédéric Michalak n'a pas caché sa tristesse, hier, après l'annonce de la mort de Christophe Dominici . Celui qui a confié n'avoir "forcément que de très bons souvenirs avec" lui, n'a pas hésité à le qualifier de "grand frère". "C'était un peu le grand frère pour nous, surtout en équipe de France. Il avait à la fois un fort caractère, tout en étant sensible. Il avait aussi cette folie. Il aimait les boutades, on avait un très bon feeling avec lui. Avec les petits jeunes, il était toujours là pour nous, pour nous rassurer."

12:20 - Pelous : "Heureux d’avoir connu une personnalité comme celle-là dans ma vie" Fabien Pelous, ancien capitaine du XV de France a notamment fait part de son émotion à Ouest-France après aoir appris la mort de Christophe Dominici : "Je suis triste. C’est le premier de notre génération qui s’en va. Il s’en va très tôt. C’est un choc. Je garde l’image d’un bon camarade de l’équipe de rugby. De par sa personnalité, il faisait vivre le groupe. Il avait toujours envie d’être avec les autres, de partager des blagues potaches dans l’esprit rugby. Mais il était important pour souder le groupe. (...) On s’était croisé l’an passé. C’était comme si on s’était quitté la veille. Alors que cela faisait quelques années qu’on ne s’était pas vu. On a vécu pas mal de choses ensemble. On est de la même génération. On s’est côtoyé en tant que partenaires, adversaires, puis camarades à Limoges. Notre relation s’arrête brutalement aujourd’hui. Personnellement, je suis heureux d’avoir connu une personnalité comme celle-là dans ma vie. C’est quelqu’un que j’ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer".

12:06 - Serge Blanco rend hommage à l'"être à part" qu'était Christophe Dominici Contacté hier par téléphone par France Info, l'ancien président de Biarritz et de la LNR, Serge Blanco, a tenu à rendre hommage à Christophe Dominici, cet "être à part" : "Sur le terrain, c'était quelqu'un capable de bouger tout le monde, d'entraîner tout le monde dans son sillage." Serge Blanco n'a pas caché son émotion, confiant même être "abasourdi" par la nouvelle".

11:45 - Bastareaud rend hommage à "Domi", "un écorché de la vie" Mathieu Bastareaud raconte aujourd'hui dans L'Equipe comment Christophe Dominici, de 16 ans son aîné, l'avait pris sous son aile à son arrivée au Stade Français. "C'était un grand frère, c'était même limite un lien paternel", se souvient-il, avant d'évoquer les fragilités de l'homme : "On connait tous Domi. C'est un écorché de la vie. Tout n'a pas été rose dans son histoire personnelle. Il a eu des blessures... (...) J'ai un ami qui souhaitait le contacter par rapport au projet de Béziers, je l'avais donc joint pour savoir si je pouvais transmettre ses coordonnées. On avait pris des nouvelles l'un de l'autre. Il était à fond dans ce projet donc j'imagine son immense déception que ça ne se réalise pas. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour Loretta (sa femme) et leurs deux filles".

11:40 - Dominici marqué par l'échec de la reprise du club de Béziers Midi Olympique précisait hier après-midi, peu après l'annonce du décès de l'ex-rugbyman, que le projet de reprise du club de Béziers l'été dernier, auquel Christophe Dominici avait été associé et qui avait finalement été rejeté par par la DNACG (Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion), aurait été "mal vécu" par l'ancien international, "qui avait depuis pris du recul et demeurait injoignable".

11:18 - Landreau : "Du mal à croire encore qu'il nous a quittés comme ça" Fabrice Landreau, qui a notamment côtoyé Christophe Dominici sous les couleurs du Stade Français, s'est confié hier soir dans les colonnes du Parisien : "C'est un choc. C'est vraiment brutal… A tel point qu'on a du mal à le croire. Forcément lorsque vous apprenez ça sur les réseaux sociaux, c'est un coup de poing. D'un seul coup, en vingt secondes, tu as toutes les images qui te reviennent, tous les instants que tu as pu partager à ses côtés et puis… la tristesse. Tu penses tout de suite à son épouse, à ses deux filles, à ses parents… Voilà. Et puis tu te dis que 48 ans, c'est la pleine force de l'âge quoi… Donc je suis très très triste. Et impuissant. J'ai vraiment du mal à croire encore qu'il nous a quittés comme ça (...) On se voyait très régulièrement. Il venait aux matchs, on se rencontrait en dehors bien sûr. Et puis quand j'ai quitté le Stade Français pour rejoindre Cognac, il s'était même proposé de venir me voir pour faire un petit speech aux mecs, leur parler justement du haut niveau, de la gestion de carrière. C'est quelqu'un de tellement généreux".

11:13 - Betsen pleure son "frère de jeu" Serge Betsen a été l'un des nombreux anciens rugbymen à réagir à la mort de Christophe Dominici, hier, sur Twitter : Très très touché par cette terrible et triste nouvelle de "mon frère de jeu" Christophe Dominici, dit Domi.



Une inspiration et une âme de guerrier. Je suis très triste.



RIP #Dominici pic.twitter.com/b9TXWPtuM1 — Serge Betsen (@SBetsen) November 24, 2020

11:06 - Glas : "On le sentait parfois ailleurs" Stéphane Glas, ancien coéquipier de Dominici en équipe de France de rugby, a lui aussi témoigné de sa tristesse hier : "Je suis sous le choc. C' est terrible. L'homme était très attachant. On passait toujours de bons moments avec lui. J'ai joué en équipe de France et au Stade Français avec lui. "Domi" a toujours été un peu sur un fil. Je pense que le décès de sa soeur quand il était jeune l'a profondément marqué, même s'il n'en parlait pas. Il avait ça en lui. Ça se répercutait parfois sur sa vie de rugbyman, on le sentait parfois ailleurs, pas vraiment dans son job. Il avait des périodes où il marchait sur l'eau et d'autres où on ne le voyait pas trop, avec ce côté un peu noir (...) Je pense d'abord à sa famille, sa femme et ses deux petites, mais aussi ses parents qui avaient perdu leur fille dans un accident de voiture il y a longtemps et qui maintenant perdent leur fils. J'arrive même pas à imaginer la détresse dans laquelle ils sont aujourd'hui".

11:01 - Dusautoir : "Nous avons partagé des émotions si fortes" Thierry Dusautoir, ancien capitaine de l'équipe de France et ancien coéquipier de Christophe Dominici, a fait part de son émotion à L'Equipe, hier, en confiant notamment : "C'est un choc pour pleins de raisons. Il était si jeune. C'est un joueur que j'ai d'abord admiré plus jeune et ensuite j'ai été excité de jouer contre lui et avec lui parce que c'était toujours intéressant (...) Cet essai contre les All Blacks (en demi-finale de la Coupe du monde 1999) où il s'arrache, après un jeu au pied à suivre, c'était tellement lui : cette hargne de gagner. Malgré son gabarit, il était déterminant (...) Malgré le fait qu'il était une véritable légende du rugby français, il était très accessible, il savait mettre tout le monde à l'aise et notamment les jeunes. Ce n'est pas quelqu'un de ma génération, mais nous avons fait un beau bout de chemin ensemble, nous avons partagé des émotions si fortes. Je suis sincèrement ému d'apprendre sa disparition".

10:57 - Chabal sous les choc : "On perd un copain" Sébastien Chabal a également commenté le décès de Christophe Dominici, hier, sur l'antenne de RMC : "Je suis un peu ému, sous le choc. On perd un copain, un ami, un camarade. Avec la période actuelle, ça s’accumule (...) C’était quelqu’un qui ne lâchait rien, un bagarreur. Sur le terrain et en dehors, il était parfois excessif. C’est pour ça aussi qu’on l’aimait dans ses bons et ses mauvais côtés. Pour nous qui l’avons côtoyé, c’était quelqu’un d’attachant. C’est dur de se dire qu’il est parti. C’est vraiment compliqué".

10:53 - "Il n'allait pas très bien".. Guazzini bouleversé Après avoir d'abord réagi à la mort de Christophe Dominici, hier, en postant quelques photos sur son compte Twitter, Max Guazzini, l'ancien président du Stade Français, s'est confié quelques minutes plus tard au micro d'Europe 1 : "Je suis bouleversé. C'est un joueur dont j'étais très proche. Je disais toujours aux autres que c'était mon joueur préféré. On a vécu de bons moments ensemble mais ces derniers temps, il n'allait pas très bien, c'est tout ce que je sais (...) J'ai la gorge nouée, je suis tellement bouleversé. 'Domi', c'est quelqu'un de tellement humain, tellement généreux. Il avait 48 ans, deux enfants, une femme, c'est épouvantable".

10:37 - Une relation passionnelle avec sa femme Le journal L'Equipe consacre évidemment sa Une Christophe Dominici ce mercredi, au lendemain de la mort du rugbyman, mais aussi dix pages de souvenirs et d'hommage. "La nouvelle vie de Christophe Dominici était elle aussi jalonnée d'excès, peut-on lire dans l'un des articles consacrés à "Domi". Il ne savait pas dire non et s'était retrouvé à la tête d'une entreprise qui produisait du vin, d'une autre qui embouchait des bouteilles d'eau minérale (...) On y apprend également que, "avec Loretta, sa nouvelle épouse italienne, la relation était passionnelle, faite de séparation et de retrouvailles". Dominique Bonnot, qui avait collaboré avec Christophe Dominici pour la rédaction de son autobiographie en 2017 confie aussi : "Quand ils se disputaient, on avait l'impression d'être dans les films italiens des années 70".

10:22 - Christophe Dominici était père de deux filles Christophe Dominici avait refait sa vie, depuis une quinzaine d'années, avec Loretta Denaro, après un divorce compliqué avec son ex-femme Ingrid au début des années 2000. Le couple a donné naissance à deux filles : Chiara, aujourd'hui âgée de 12 ans, et Mya.

10:14 - Boudjellal : "Nous avons tous perdu" Mourad Boudjellal, l'ancien président du club de rugby du RC Toulon, s'est exprimé hier soir dans l'une des ses chroniques vidéo 'Mourad de Toulon" et a évidemment réagi à l'annonce du décès de Christophe Dominici. "On a tous appris la terrible nouvelle qui touche le rugby Français : le décès de Christophe Dominici, grand joueur parmi les grands joueurs, formé à Toulon, a-t-il notamment indiqué. J’ai rencontré Dominici lorsque je suis devenu le président du RCT. C’est le premier qui m’a téléphoné et qui est venu me voir pour m’expliquer le rugby en m’expliquant que la colonne vertébrale est le 2, 8, 9, 10 et 15. Christophe, j’ai envie de te dire que le 11 ne sert pas à rien et ce soir on s’en rend encore plus compte. C’est lui qui m’avait conseillé Martial Cottin et quand j’avais des doutes je lui en parlais et il me conseillais, au tout début. On s’était croisé plein de fois par la suite (...) Et puis je l’avais aussi auditionné comme entraîneur. Je me souviens qu’il m’avait dit : 'tu veux bien jouer ou tu veux gagner ?' Je lui avais dit que je voulais gagner. Ce que je veux te dire, c’est que ce soir nous avons tous perdu et en plus, tu n’as pas bien joué".

10:07 - Plusieurs témoins vont être entendus Selon L'Equipe, outre le cycliste qui aurait assisté à la chute mortelle de Christophe Dominici, "d'autres témoins, directs ou indirects, sous le choc, n'ont pas pu être entendus dans l'immédiat et seront auditionnés plus tard". Ce sera également le cas de sa femme Loretta.

10:02 - VIDEO. Quand Dominici évoquait la mort de sa sœur En 2007, Christophe Dominici avait évoqué, à l'occasion de la sortie de son autobiographie "Des Bleus à l'âme", le traumatisme vécu après la mort de sa sœur Pascale, alors qu'il était âgé de 14 ans. "La vie me l'a arrachée, il a fallu que je me reconstruise, que j'accepte ce décès, confiait-il. J'avais énormément de mal à vivre et le rugby m'a permis de franchir ces obstacles". DISPARITION. Légende du XV de France et du Stade Français, Christophe Dominici a été retrouvé mort dans un parc de Saint-Cloud. Il avait 48 ans. Avec Elise Lucet en 2007, il évoquait ses plus belles rencontres dans le milieu du rugby et son combat contre la dépression. #Dominici pic.twitter.com/E5UxWO3YJN — Ina.fr (@Inafr_officiel) November 24, 2020

09:53 - Sa femme rapidement sur les lieux Selon Le Parisien, Loretta Denaro, la femme de Christophe Dominici était présente sur les lieux du drame lorsque la police est arrivée sur place hier après-midi. Selon des informations recueillies par les enquêteurs, l'épouse de l'ancien rugbyman était à la recherche de son mari, qui avait quitté le domicile familial de Boulogne-Billancourt pour faire une courte promenade et qu'elle s'inquiétait de ne pas voir revenir. Selon le quotidien francilien, "elle espérait retrouver son mari près du chantier de leur maison en construction, à deux pas du parc de Saint-Cloud, sur la commune de Sèvres". Ses recherches l'ont ainsi menée avenue de la Grille-d'Honneur, "peu après la chute mortelle".

09:43 - Une autopsie prévue aujourd'hui Une enquête a été ouverte hier pour "recherche des causes de la mort". Il s'agit de déterminer si la chute de l'ancien rugbyman a été volontaire ou involontaire. On sait également que le corps de Christophe Dominici a été transporté à l'institut médico-légal de Garches où une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui. Des analyses toxicologiques doivent également être menées.