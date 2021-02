Irlande - France : horaire, chaîne TV, composition… Les infos du match de rugby

IRLANDE - FRANCE. L'équipe de France de rugby se déplace à Dublin, ce dimanche 14 février, pour son deuxième match dans le Tournoi des 6 nations 2021. A quelle heure et sur quelle chaîne est prévue la diffusion du match en direct à la TV ? Découvrez également la compo des deux équipes.

Le XV de France poursuit son chemin dans ce Tournoi des 6 nations de rugby, dimanche, avec un déplacement en Irlande. Après la belle victoire obtenue en Italie le week-end dernier (10-50), Les Bleus s'attendent à ce que l'adversité monte d'un cran à Dublin, face à une sélection qui a certes perdu sa première rencontre au Pays de Galles (21-16) mais qui est loin d'avoir remisé ses ambitions au placard. "Si on gagne contre la France, tout est relancé, a rappelé cette semaine Andy Farrell, le sélectionneur du XV du Trèfle. On se remet en selle et après cela, on a une semaines de pause et ensuite on va en Italie encore après. Donc, c'est la semaine pour remettre notre Tournoi sur les rails".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'Irlande et la France : il sera donné à 16 heures ce dimanche 14 février 2021, depuis l' Aviva Stadium de Dublin. La rencontre se déroulera à huis clos, en raison des règles imposées pour limiter la propagation du Covid-19.

Les XV de départ des deux équipes ont été annoncées vendredi par Fabien Galthié, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, et Andy Farrell, son homologue irlandais. La composition du XV de France : Dulin - Penaud, Vincent, Fickou, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch - Willemse, Le Roux - Haouas, J. Marchand, Baille. Remplaçants : Bourgarit, Kolingar, Atonio, R. Taofifenua, Cretin, Serin, Bouthier, Thomas. La composition de l'Irlande : Keenan - Earls, Ringrose, Henshaw, Lowe - (o) B. Burns, (m) Gibson Park - Van der Flier, CJ Stander, Ruddock - Henderson (cap.), Beirn - Porter, Herring, Healy.

Remplaçants : Kelleher, E. Byrne, Furlong, Dillane, Connors, Casey, R. Byrne, Larmour.

Une diffusion en clair est prévue à la TV, ce samedi, pour cette rencontre du Tournoi des nations entre l'Irlande et la France. Pour voir le match en direct à la télévision, il faudra vous diriger vers France 2, la seule chaîne à proposer la retransmission de la rencontre.

Pour suivre le match en streaming sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, vous pouvez vous diriger vers le site web de France 2 (accès gratuit après inscription), qui propose la diffusion en ligne.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous proposera de vivre dimanche, sur cette page, ce match de rugby entre l'Irlande et la France en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.