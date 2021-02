Irlande - France : les Bleus l'emportent au bout du suspense, le résumé du match

IRLANDE - FRANCE. Pour la première fois depuis 10 ans, les Bleus se sont imposés sur le score de 15-13 face aux Irlandais. Les hommes de Fabien Galthié en profitent pour reprendre la première place de tournoi des 6 Nations devant le Pays-de-Galles. Retrouvez le résumé de la rencontre.

18:40 - Test réussi pour les Bleus La chance sourit aux audacieux. Il y en a bien sûr eu cet après-midi pour les Bleus lorsque l'essai de Lowe fut annulé pour quelques millimètres et un pied en touche qui les sauva. Mais s'il y a eu de la chance, il y a surtout eu de l'audace. Les hommes de Fabien Galthié avaient comme enjeu de gagner à Dublin pour la première fois depuis 10 ans dans un stade qui sonnait creux. Et si l'absence de spectateur plaidait en leur faveur, ils auront livré une partie en dent de scie qui leur aura tout de même permis de l'emporter. Le score à la pause donnait l'avantage aux Français malgré une première demi-heure totalement en faveur du XV de Trèfle. Les Bleus ont courbé l'échine pendant 30 minutes donc et, sur un éclair de génie collectif, ont fait tomber les Irlandais de leur pied d'estale avec un essai de Charles Ollivon. Les Français ont laissé passer l'orage et sortent de la tempête avec un score en leur faveur (3-10). Le retour des vestiaires est même à leur avantage. Même s'ils ne marqueront qu'un peu plus tard un second essai, les Bleus ont laissé l'Irlande le temps de revenir. Kelleher a profité d'un rebond favorable, après une touche à la réception hasardeuse, pour marquer. Les Irlandais ont bien cru que leur trèfle était à 4 feuilles ce dimanche mais la défense tricolore aura eu le dernier mot. Il ne restait que quelques secondes et les hommes d'Andy Farrell ont eu la dernière possession pour l'emporter. Mais les hommes de Fabien Galthié n'ont pas craqué. Auteurs d'une bataille homérique, les Français ont repoussé mètre par mètre leurs adversaires. La France s'impose finalement et retrouve la tête du Tournoi. Les Français avaient rendez-vous avec l'Irlande et ont parfaitement conclu l'affaire. Un Saint Valentin réussi en somme.

18:25 - Fickou : "L'état d'esprit nous a fait gagner" Gaël Fickou s'est lui aussi arrêté au micro de France 2. "On était attendu, dit-il. On s’était bien préparé et on a rien lâché jusqu’au bout. Il y a beaucoup de talents dans cette équipe. Dès la moindre opportunité, on va au bout. L’état d’esprit nous a fait gagner".

18:12 - Alldritt : "On est vidé" Grégory Alldritt s'est dit "très content" de la victoire française. "On est vidé, sourit-il. On nous avait promis de l'agressivité et du combat et on a prouvé qu’on a rien lâché comme sur la dernière action. L’an dernier on aurait pu perdre. On a progressé. On peu toujours se rendre les matchs plus facile c’est pour ça qu’on va continuer à travailler".

18:05 - Fabien Galthié : "C'était prévu" Comme à son habitude, à la fin de la rencontre, Fabien Galthié à eu une pensée pour ceux derrière leurs écran qui ne peuvent pas pratiquer leur sport à cause du Covid. "J’espère en ce jour de la Saint Valentin qu’on a fait plaisir aux amoureux du sport et du rugby. C'est important de donner du bonheur en ce moment". Heureux de la victoire, le sélectionneur des Bleus n'est pas surpris par la difficulté qu'on eu ses joueurs cet après-midi. "C’était prévu que ça allait être difficile. En face les Irlandais n’ont rien donné".

17:52 - VICTOIRE !!!!!!!!! ELLE EST LÀ !!!!!! OH OUI QUELLE DÉFENSE DE DINGUO !! Les Irlandais n'ont fait que reculer face à la défense imperméable des Bleus ! Les Français ont fini par récupérer la possession pour dégager en touche !!! VICTOIRE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE 15-13 !!

17:49 - Dernière possession pour l'Irlande Ça joue au milieu de terrain ! C'est un bataille de guerriers qui a lieu en ce moment ! La France commet une faute et les Irlandais ont une touche dans le camps français ! Il reste 30 secondes !!

17:44 - En-avant français ! Arrrrgggg !!! La mêlée bleue est parfaite mais les Irlandais gênent la libération française ! Les Bleus commettent un en-avant ! On est dans les 22 irlandais ! Il reste 5 minutes et c'est ultra tendu !!!

17:39 - Jalibert touche le poteau Aïe !! Sur une pénalité français, Jalibert a la possibilité de mettre la France à +5. Il est à 51 mètres, collé à la ligne de touche sur le côté gauche. Son tir est presque parfait mais ça touche le montant gauche ! Toujours 15-13... Suspense !!

17:36 - La bataille est rude ! Ça bataille fort au centre du terrain ! La fatigue se fait sentir de chaque côté ! Les actions sont moins fluides avec quelques erreurs françaises. Rien n'est fait ! Ça sent le k.o. Il reste 10 minutes !

17:32 - L'Irlande revient à -2 Les Irlandais ne sont pas encore battus ! Attention les Français ! Byrne transforme une pénalité de loin et met les Irlandais à 2 points des Français !

17:23 - Essai Irlandais ! OH L'ESSAI IRLANDAIS VENU DE NULLE PART ! Sur une touche de Kelleher, le ballon n'est pas maitrisé et tombe à terre avant de revenir... sur Kelleher qui n'a plus qu'à aller aplatir... Dommage. L'Irlande recolle à 10-15 !

17:20 - Essai français !!! ESSSAIIIIIIIIII !!!!! On est à 10 mètres de l'en-but irlandais, Jalibert se faufile en passant en revu la défense verte. Il transmet pour Dulin qui donne à Penaud en bout de terrain ! Ce dernier n'a plus qu'à aplatir ! Derrière Jalibert se loupe ! 15-3 pour les Bleus

17:17 - Les Français tout proche de profiter de l'erreur irlandais Ce n'est pas passé loin ! Sur un jeu au pied, James Lowe s'est complètement loupé sur la réception ! Les Français n'ont pas réussi à en profiter pour marquer l'essai !

17:11 - L'Irlande retrouve des couleurs Les Irlandais n'ont pas baisser les bras. Évidemment. Sur un long dégagement de James Low, le XV du Trèfle ont pu avancer et obliger les français à jouer dans leur 22 mètres. Les Bleus ne connaissent plus de fébrilité en touche et s'en sortent.