France - Ecosse : horaire, diffusion TV, composition… Tout savoir du match de rugby

FRANCE - ECOSSE 2021. L'équipe de France de rugby joue la victoire dans le Tournoi des 6 nations, ce vendredi 26 mars, face à la sélection écossaise. A quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct à la TV ? Découvrez aussi la compo des deux équipes.

[Mis à jour le 25 mars 2021 à 15h12] Le XV de France est toujours en course pour la victoire finale dans ce Tournoi des 6 nations de rugby avant son dernier match de la compétition face à l'Ecosse. Après avoir laissé échappé le Grand Chelem en s'inclinant en Angleterre il y a quinze jours, puis renversé le Pays de Galles le week-end dernier, les Bleus seront en effet sacrés ce vendredi s'ils battent le XV du Chardon à avec au moins 21 points d'écart et en marquant au moins quatre essais (ce qui leur permettrait d'obtenir un point de bonus offensif. "Il faut se focaliser sur la performance et le gain du match, on verra ce qui se passera ensuite, a préconisé le sélectionneur Fabien Galthié, jeudi, devant la presse. Notre adversaire a également un enjeu très fort, à savoir terminer deuxième du Tournoi". La tâche ne s'annonce en effet pas aisée face à un XV d'Ecosse qui espère finir en beauté, après avoir battu l'Angleterre et l'Italie et perdu sur le fil face à Galles et contre l'Irlande.

Initialement prévu le 28 février dernier, ce match de rugby entre la France et l'Ecosse avait été reporté à une date ultérieure en raison de nombreux cas de Covid-19 détectés dans l'effectif et le staff des Bleus. Après quelques hésitations, c'est donc finalement ce vendredi 26 mars 2021 que les deux sélections s'affronteront pour la dernière rencontre de cet Tournoi des 6 nations. Notez bien l'horaire du coup d'envoi : il sera donné à 21 heures, dans un Stade de France une nouvelle fois à huis clos, par l'arbitre Anglais Wayne Barnes.

Les XV de départ des deux équipes ont été annoncées vendredi par Fabien Galthié, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, et son homologue écossais Gregor Townsend. La composition du XV de France : Dulin - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch - Rebbadj, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille. Remplaçants : Chat, Gros, Atonio, Taofifenua, Cretin, Serin, Bouthier, Thomas. La composition de l'Ecosse : Hogg - Graham, Harris, Johnson, Van der Merwe - (o) Russell, (m) Price - Watson, Haining, Ritchie - Gilchrist, Skinner - Z. Fagerson, Turner, Sutherland. Remplaçants : Cherry, Kebble, Berghan, Craig, Wilson, Steele, Hastings, Jones.

Une diffusion en clair est prévue à la TV, ce vendredi, pour cette rencontre du Tournoi des nations entre la France et l'Ecosse. Pour voir le match en direct à la télévision, il faudra vous diriger vers France 2, la seule chaîne à proposer la retransmission de la rencontre.

Pour suivre le match en streaming sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, vous pouvez vous diriger vers le site web de France 2 (accès gratuit après inscription), qui propose la diffusion en ligne.

