"France - Ecosse : le 6 nations échappe aux Bleus, le résumé du match de rugby"

FRANCE - ECOSSE 2021. Après un match de haute intensité, les Français se sont inclinés 27-23 face à une grande équipe d'Écosse. L'équipe de France de rugby termine tout de même deuxième de ce tournoi des Six Nations derrière le Pays de Galles. Retrouvez le résumé de la rencontre.

26/03/21 - 23:45 - La France rate son objectif mais termine deuxième Décidément, cette équipe de France de rugby aime jouer avec nos nerfs. Après une rencontre âpre, tendue et où le fil rouge d'une victoire finale n'a pas tenu longtemps, les Bleus - en Blancs - ont été battus par des Écossais, vraiment très séduisants. Les hommes de Fabien Galthié auraient pu gagner ce match et atténuer leurs peines d'une seconde place. Mais si à 23-20, Brice Dulin, héros d'un soir dont cette maladresse ne changera pas le passé, n'avait pas eu un excès de folie en voulant relancer son camp dans le temps additionnel, à 5 mètres de son en-but alors que la conclusion de la rencontre lui tendait les bras, la France auraient pu sauver l'honneur. Mais peu importe, presque. Il y a certes l'écart entre une défaite et une victoire qui se jouait mais les Français cherchaient les paillettes, les confettis et le trophée d'un tournoi qui restera dans les mémoires. Sauf que ce vendredi soir, sous une pluie battante qui rappelait peut-être Édimbourg, l'Écosse avait bien la tête à gâcher la fête. Auteur du premier essai de la rencontre, le XV du Chardon avaient sorti les pics et les gros bras pour offrir au XV de France une bataille qu'il a trop souvent perdu. Les Français ont bien du y croire quand au retour des vestiaires, après avoir marqué en fin de première période, les coéquipiers de Charles Ollivon récidiveront en début de seconde. Mais lorsque les Écossais sont revenus au score à 20 minutes de la fin, il n'y avait pu grand chose pour espérer décrocher les étoiles. La fin, on la connait. Acculé en défense, alors que la 80e minute était passée, Dulin a oublié l'inoubliable et l'Écosse en profitait pour aller marquer de l'autre côté du terrain un essai décisif 2 minutes plus tard. Les Blancs s'inclinent donc finalement 27-23 et laissent un petit goût de gâchis. Mais, dans ces temps bien trouble, ces Bleus-là nous ont fait vibrer de nouveau. Et il est fort à parier que ce groupe là compte revenir très vite pour de nouveau nous enchanter.

26/03/21 - 23:30 - Le classement final Voici donc le classement final de cet tournoi des Six Nations qui voit le Pays de Galles être sacré champion. Les Français, avec deux défaites, terminent tout de même deuxièmes. À noter la 5e place de l'Angleterre et ses 10 petits points. 1. Pays de Galles (20 points)

2. France (16 points)

3. Irlande (15 points)

5. Angleterre (10 points)

6. Italie (0 point)

26/03/21 - 23:23 - Fickou : "On était pressés" Gaël Fickou, élu homme du match, ne veut pas "tout jeter" et met cette défaite aussi sur le compte de l'enjeu. "Il y a eu des bonnes choses, il ne faut pas tout jeter. On a couru après ce titre, on a peut être mal amené les choses, on était pressés. Au final ça nous a coûté cher", regrette l'ailier tricolore.

26/03/21 - 23:15 - Ollivon : "Du vécu collectif qui va nous faire grandir" "C'est une grosse déception, ajoute Charles Ollivon, quelques minutes après son sélectionneur. On a tout donné pendant ces nombreuses semaines. Ce n'est pas simple mais on sait d’où l'on vient. On va travailler. C'est du vécu collectif qui va nous faire grandir"

26/03/21 - 23:07 - Galthié : "On a manqué de lucidité" C'est la mine des mauvais jours qui s'est affichée sur le visage de Fabien Galthié au micro de France 2 après cette défaite. "On peut retenir de ce Tournoi des 6 Nations, qu'il n'y a aucun match facile. On aurait pu gagner ce match mais avec la fatigue on a manqué de lucidité. C’est ça aussi la réalité", conclu le sélectionneur français, une semaine après le bonheur de la victoire française face au Pays de Galle.

26/03/21 - 22:57 - ESSAI ÉCOSSAIS À LA 85E MINUTE ! VICTOIRE DE L'ÉCOSSE !! C'EST TERRIBLE !!!!! 20 phases de jeu !! Les Écossais ont pilonné la défense française au bout de la fatigue ! Le XV du Chardon a fini par écarter sur la gauche et marquer l'essai à la 85e minute ! C'est terrible ! Terrible ! Victoire de l'Écosse 27-23 !

26/03/21 - 22:54 - Brice Dulin qui oublie de taper en touche !! Mais quelle erreur de Brice Dulin ! Les Français avaient réussi à récupérer le ballon à 5 mètres de l'en-but ! Mais le Français a voulu relancer alors qu'il pouvait taper en touche et conclure ce match avec une victoire !

26/03/21 - 22:53 - Dernière possession pour l'Écosse À 30 secondes de la fin, Teddy Thomas choisit de défier les Écossais en solitaire mais il s'isole et ne libère pas le ballon alors qu'il est au sol. Il reste très exactement 17 secondes et le XV du Chardon va jouer la gagner. 23-20 pour la France.

26/03/21 - 22:47 - Les Français encore pénalisés Ils auront été trop pénalisés ce soir. Rebbadj est hors-jeu et permet aux Écossais de se rapprocher des 22 français. Il reste moins de 3 minutes mais les Français contrent les Écossais en touche ! Allez !!

26/03/21 - 22:46 - Jaune pour Baptiste Serin À peine entré en jeu, Baptiste Serin est averti par un carton jaune. L'arbitre le sanctionne après une accumulation de fautes des Blancs ! Cette rencontre va se finir à 14 contre 14.

26/03/21 - 22:41 - Rouge pour Finn Russell ! Quelle énergie dépensée !! Quel combat !! Les Écossais sont repartis à la guerre pour marquer un nouvel essai ! Plus tôt, ils avaient la possibilité de prendre les 3 points mais ont décidé de taper en touche. Les Français sont acculer dans leurs 22 mètres mais s'en sortent après une faute de Finn Russell ! L'Écossais a mis son coude juste en dessous de la gorge de Brice Dulin sur un raffut. Après arbitrage vidéo, le 10 écossais est sanctionné par un carton rouge. Il reste 10 minutes.

26/03/21 - 22:33 - Essai français !!!! LA RÉAAAACCCTTIIIIOOOONNNN !!! Les Français se sont rapidement remis de cet essai écossais. Après une pénaltcouhe, les Blancs se sont rapprochés de l'en-but écossais. Suite à un bon travail d'Alldritt, Rebbadj aplatit !!! Dommage, Ntamack ne trouve pas la mire, derrière ! 23-20 pour la France dans ce France-Écosse passionnant !!

26/03/21 - 22:28 - Essai écossais ! Essai pour le XV du Chardon ! Sur une touche bien effectuée par les Écossais, la combinaison est parfaite. Un maul se crée et finit dans l'en-but. L'arbitre regarde si un en-avant n'est pas commis et accorde finalement l'essai !

26/03/21 - 22:23 - Quel combat ! Les Blancs subissent Les Écossais sont intenables ! Les hommes de Townsend ont mis le feu dans la défense française avec de la vitesse dans une premier temps et un combat au près dans un second. Finalement, Vakatawa est pénalisé et l'Écosse tape en touche. Les Blancs dans la difficulté.

26/03/21 - 22:19 - Du changement pour les Français Du sang frais pour les Tricolores. Jean-Baptiste Gros et Camille Chat entrent en jeu pour amener un peu de fraîcheur.

26/03/21 - 22:16 - 3 nouveaux points pour l'Écosse ! Ce France-Écosse est dur pour les organismes. Les Écosses proposent un jeu au contact d'une grande intensité. Les Français ont été proche d'encaisser un nouvel essai mais finalement c'est avec une pénalité que le XV du Chardon marque. Russell est précis. 18-13 pour la France.

26/03/21 - 22:12 - L'Écosse de nouveau à 15 La mêlée écossaise est cette fois-ci récompensée par l'arbitre ! Très bon travail des poids lourds du XV du Chardon qui font plier les Blancs. Les Écossais en profitent pour être de nouveau à 15.

26/03/21 - 22:07 - ESSAIIIII !!!! QUEL TRAVAIL DE VAKATAWA !!! Sur un nouveau beau mouvement français, Vakatawa transmet sur sa droite juste avant d'être plaqué par 3 écossais ! Penaud tape au pied pour lui même, le ballon lui revient et avec un petit coup de pied, le Français peut aplatir !! 18-10 pour la France !!

26/03/21 - 22:03 - Quelle défense écossaise !! On a cru à l'essai ! Sur une superbe action française, avec vitesse, les Français ont avancé dans le camp écossais. Fickou a effectué un gros travail en se relevant après un premier placage et en parcourant plusieurs mètres. Mais ses coéquipiers n'ont pas trouvé la solution et sont finalement pénalisés sur un placage haut !