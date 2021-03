"France - Ecosse : suivez le match de rugby en direct !"

FRANCE - ECOSSE. Score et essais en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct commenté, ce soir, entre l'équipe de France de rugby et l'Ecosse, décisif pour le classement final du Tournoi des 6 nations 2021.

21:05 - Un ballon glissant Alors que la pluie s'abat sur la pelouse du Stade de France, les transmissions sont délicates. Le ballon glisse et il est évidement plus difficile de s'en saisir. Ça s'est vu avec 2 en-avants déjà pour les Bleus, sans trop de conséquences pour l'instant.

21:01 - Les Bleus jouent vite Après 50 secondes de jeu, Finn Russell trouve une superbe touche dans les 5 mètres français. Mais Brice Dulin choisit de jouer vite et met la France sous pression. Ce France-Écosse commence tambours battants !!

21:00 - C'est parti ! Le coup d'envoi vient d'être donné par les Écossais ! Le XV du Chardon évolue en bleu tandis que les Français seront en blanc ce soir. ALLEZ LES... BLANCS !!

20:52 - Les joueurs sur la pelouse ! Sous une pluie battante au Stade de France, les joueurs entrent sur la pelouse pour les hymnes. Ensuite, le match pourra débuter. Les Écossais donneront le coup d'envoi avec le vent dans le dos.

20:48 - Fabien Galthié : "Profiter de ce moment" À quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre, le sélectionneur Fabien Galthié a voulu dédramatiser. "C'est notre dernière soirée. On a vraiment envie de profiter de ce moment, a-t-il déclaré au micro de France 2. On a performé durant tout ce tournoi. Maintenant, on a envie de partager ce dernier moment avec nos supporters qui nous témoignent leurs émotions et leur passion. Après on verra, on fera les comptes mais, avant tout, il faut profiter du moment présent".

20:41 - Attention au danger Finn Russell Il fait son retour dans le XV de départ de l'Écosse ce vendredi pour cet alléchant France-Écosse. Finn Russell est un élément essentiel du rouage de la machine du XV du Chardon. "C’est un joueur incroyable qui peut faire la différence à n’importe quel moment, a déclaré Matthieu Jalibert à l'issu de la rencontre face au Pays de Galles. Il est ultra dangereux et c’est quelqu’un que l’on devra surveiller en lui mettant la pression".

20:35 - Cet autre scénario qui permettrait aux Bleus d'être champions Le scénario envisagé par tout le monde pour voir les Français être sacré serait celui de voir ces derniers l'emporter par - donc - au moins 21 points et 4 essais marqués. Mais, il existe un autre scénario, un brin plus improbable, qui enverrait les Bleus au septième ciel. Ce scénario est le suivant: La France marque au moins 6 essais et l'emporte par exactement 20 points. Dans ce cas très précis, les deux nations seraient alors à égalité mais départagé par le nombre d'essais. Et c'est alors que les 6 essais marqués ce soir permettront aux hommes de Fabien Galthié de devancer les Gallois au classement général. Oui, c'est improbable mais c'est une possibilité quand même.

20:28 - Gagner par 21 points d'écarts avec 4 essais contre l'Écosse : la France l'a-t-elle déjà fait ? C'est donc LA grande question de cette fin de Tournoi. L'équipe de France peut-elle gagner contre les Écossais en mettant 4 essais et laissant son adversaire à 21 points derrière elle ? Si l'on se réfère aux derniers France-Écosse dans l'histoire, on peut retrouver celui du 17 août 2019. Les Bleus l'avaient emporté 32-3 en marquant 5 essais. Mais si l'on doit trouver un exemple similaire lors du Tournoi, on recule alors de 12 ans encore en arrière et on tombe sur la date du 17 mars 2007. La France l'avait alors emporté 46-19 ! Là aussi, le contrat serait rempli. Bref, ça fait 2 fois sur les 18 dernières rencontres. Mission impossible ?

20:20 - Charles Ollivon : "Notre première volonté: gagner le match" Même si l'on refuse de croire qu'il ne pense pas à l'objectif final, Charles Ollivon a souhaité rester pragmatique en conférence de presse d'avant match. La question de l'écart est évidemment arrivée sur le devant de la table mais.... "notre première volonté, c’est de gagner le match vendredi, a déclaré le capitaine des Bleus avant ce France-Écosse. On reste focus sur le match de l’Ecosse. Il y a 80 minutes à jouer et ça sera rude. On connaît la qualité de notre adversaire. On les a bien étudiés. On a vu ce qu'ils étaient capable de faire comme face à l'Angleterre"

20:14 - Un enjeu sportif et financier Une victoire lors de ce Tournoi des Six Nations n'est pas simplement qu'une affaire sportive. Si les Bleus mettraient fin à 11 ans de disette, ils permettraient à la Fédération Française de Rugby de remplir des caisses qui sonnent désespérément vide depuis la crise du Covid. En novembre dernier, le président de la FFR Bernard Laporte, révélait que le manque à gagner sur la saison serait de 34 millions d'euros. Une victoire lors de ce Tournoi permettrait à la "Fédé" d'engranger 5,5 millions d'euros environ contre 4,2 en cas de deuxième place.

20:05 - L'Écosse n'aime pas voyager en France Si les Bleus restent sur une défaite l'année dernière en terre écossaise, ils affrontent ce soir une nation qui peine à les battre chez eux. Le XV du Chardon n'a tout simplement jamais battu l'équipe de France à l'extérieur lors du Tournoi des Six Nations. À chaque France-Écosse, soit 10 matchs, les Tricolores se sont imposés.

19:54 - Un arbitre anglais au sifflet C'est l'expérimenté Wayne Barnes qui a été choisi pour arbitrer ce match de rugby très attendu entre la France et l'Ecosse. Ce dernier a déjà officié sur 24 matchs du Tournoi des 6 nations par le passé sur le Tournoi. C'est lui qui officiait d'ailleurs lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, en novembre dernier, lors de la Coup d'Automne des nations, remporté par les Bleus sur le score de 22-15. Un bon présage pour Charles Ollivon et ses coéquipiers ?

19:45 - L'Ecosse touchée dans son orgueil Le contexte entourant ce France - Ecosse n'a pas beaucoup plus du XV de Chardon, et notamment à Stuart Hogg, qui a déclaré cette semaine : "Beaucoup de choses ont été dites et ça commence à m'agacer d'entendre qu'ils doivent gagner de plus de 20 points. On a lu une déclaration d'un de leurs joueurs disant qu'ils ont un trophée à décrocher. En tant qu'Écossais, et fier de l'être, ça m'a beaucoup blessé". Le match est lancé !

19:34 - Du changement dans la composition de l'équipe de France Pour ce choc face à l'Ecosse, Fabien Galthié a décidé de procéder à cinq changements dans sa composition de départ par rapport à celle alignée le week-end dernier contre le Pays de Galles. Paul Willemse, suspendu, Mathieu Jalibert, blessé, Romain Taofifenua, pas à 100 % aprèsa blessure subie samedi dernier, mais aussi Dylan Cretin et Teddy Thomas sortent du XV de départ et son remplacés par Bernard Le Roux, de retour de blessure, Swan Rebbadj, Anthony Jelonch, Romain Ntamack et Arthur Vincent, qui prendra place au centre, Gaël Fickou glissant à l'aile à la place de Teddy Thomas. "Teddy nous apporte tout son talent, sa vitesse, son potentiel, son côté félin, sa capacité à faire la différence, il est présent sur notre organisation défensive, et plutôt que d'un manque, je parlerais d'émulation et de compétences ; il apportera ses qualités sur la fin du match, a notamment commenté Fabien Galthié.

19:23 - Townsend (Ecosse) : "Combattre le feu par le feu" Le sélectionneur du XV d'Ecosse s'est dit prêt à répondre à la furia française, ce soir. "Combattre le feu par le feu, je pense que c'est ce que nous devons faire, que ce soit par une bataille physique ou par un jeu de mouvement, a-t-il déclaré, avant de préciser son analyse : "Si vous faites bouger le ballons, vous allez créer plus d'opportunités, mais il y a aussi plus de chances de faire des erreurs, donc si la France déplace le ballon, alors nous devons nous assurer que nous les forçons à faire des fautes. Et s'ils continuent à faire ce qu'ils font d'habitude, avec un jeu vraiment patient, nous devons également être intelligents".

19:16 - L'Ecosse veut aussi finir en beauté La tâche du XV de France ne s'annonce pas aisée ce soir, face à un XV d'Ecosse qui espère finir en beauté, après avoir battu l'Angleterre et l'Italie et perdu sur le fil face à Galles et contre l'Irlande. "Les Ecossais ont la meilleure défense du Tournoi, a d'ailleurs rappelé Fabien Galthié cette semaine. Ils sont très bien organisés, bien disciplinés et bien en place en défense. Ce sont les meilleurs dans ce secteur pour l’instant". Le combat s'annonce rude !

19:10 - Fickou : "Ce serait énorme" Gaël Fickou, l'habituel trois-quarts centre de l'équipe de France de rugby, qui jouera à l'aille ce soir, a fait part de sa motivation, cette semaine, en évoquant cette possibilité de renouer avec la victoire dans le Tournoi des 6 nations. "C'est vrai qu'on a beaucoup perdu les années précédentes, on gagne de nouveau et on peut aller chercher un titre. On va se donner à 200 %. Ce serait énorme. Même les jeunes ont conscience que cela fait plus de dix ans que l'équipe de France n'a rien gagné. Cela fait tellement longtemps que tout le monde attend ça".

19:01 - Onze ans sans victoire finale dans le Tournoi pour la France En cas de sacre à l'issue de ce France - Ecosse, le XV tricolore concrétiserait les promesses semées depuis de nombreux mois sous le mandat de Fabien Galthié et, après sa deuxième place l'an passé dans le Tournoi des 6 nations ainsi que lors de l'Autumn Nations cup en décembre, ajouterait enfin un nouveau titre international à son palmarès, dans une compétition qu'il n'a plus gagné depuis 2010.

18:53 - Le bilan des confrontations entre la France et l’Ecosse Battu en Ecosse l’an dernier lors du tournoi des 6 nations (17-14) mais vainqueur de ce même adversaire lors de la Coupe d’Automne des Nations (22-15), l’équipe de France reste sur des résultats mitigés face à au XV du Chardon, qui a remporté 3 de ses 5 derniers matches face à face aux Bleus dans le 6 Nations (2 défaites) alors qu’il avait perdu 15 des 16 confrontations précédentes (1 victoire).