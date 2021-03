Rugby. Angleterre - France : les Anglais l'emportent au finish, le résumé du match

20:10 - Le goût amer du regret pour les Bleus

Si on le pouvait, on ne garderait de ce match que la première mi-temps. Mais par la force des choses, et du règlement de (presque) toujours, un match de rugby se joue sur 80 minutes. Et si les Français ont su parfaitement concrétiser la première, ils auront tout perdu dans les 5 dernières. Antoine Dupont a mis donc le premier le feu au poudre dans ce Crunch qui aurait tellement mérité un stade plein. Le début canon des Bleus a connu un creux qui s'explique par la très bonne réaction des Anglais qui marquent un essai rapidement après celui des tricolores. Les Bleus vont souffrir ensuite face à un XV de la Rose presque impassible après avoir été mené 7-0 en 2 minutes. Le hommes de Fabien Galthié encaissent un 13-0 et on se met alors à douter.

Sauf que ces Français-là ont de la réserve. Et le mois sans compétition ne les a pas affaiblis. Bien au contraire. Remontés comme des coucous, ils terminent cette fin de première période, à la cadence folle, avec un essai supplémentaire. Et, finalement, les Bleus sont devant à la pause 17-13. On croit à une seconde période du même acabit. Les première minutes nous laissent rêveur mais la fatigue va rattraper tout le monde. Les fautes sont un peu plus commune et le score ne varie guère.

Les rentrants anglais font un travail déterminant dans cette seconde période et la défense bleue finira par plier. Itoje aplatit à 5 minutes de la fin alors que les hommes de Fabien Galthié ne trouvaient plus les solutions pour se sortir de la pression anglaise. On pourra toujours débattre de la validité de cet essai, se demander si la main de Cameron Woki empêchait ou non le ballon de toucher le sol. Quoiqu'il en soit, l'arbitre, aidé par la vidéo, accordera cet essai. Le temps est trop court et ne laisse guère d'illusions aux Français. Le XV de la Rose s'en sort et l'emporte 23-20 dans une fin de match irrespirable. "Ce sont des matchs qui font grandir" relativisait Charles Ollivon au micro de France 2. Le Pays-de-Galles et l'Écosse sont au programme de cette fin de Tournoi qui s'annonce passionnante.