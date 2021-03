Rugby. Angleterre - France : suspense intense à Twickenham, le match en direct

Oh que c'était chaud !! Les Anglais étaient sur une belle phase avec quelques dynamites placé ici ou là qui ont cassé la ligne bleue. Mais les Français ont fait le dos rond sans céder ! Et sur un contre au sol, les Bleus ont finalement récupéré la balle après une faute sifflée contre le XV de la Rose !

La grosse défense de Daly alors qu'il venait de rentrer en jeu ! Après une récupération des Français, Fickou a tapé au pied sur sa droite... le ballon rebondit et trouve Cretin... qui tape devant pour lui-même ! Mais Daly revient bien et malgré la pression de deux Français, s'en sort en gardant la balle. C'est bien joué de sa part !

Le rythme a quelque baissé dans ce Crunch. Français et Anglais commettent plusieurs fautes et viennent donc hacher le jeu. La fatigue commence tout doucement à titiller les jambes des joueurs à 20 minutes de la fin du match.

Owen Farrell ne se trompe pas. Encore une pénalité transformée. Il est sur un 4/4 et permet à ses coéquipiers de revenir à -4. 20 à 16 pour la France.

Les Anglais ont bien cru encore nous surprendre mais les Bleus ont été héroïques encore une fois grâce à Taofifenua ! Les Français ont ensuite repris leur marche en avant. Et, après une faute anglaise, les Bleus prennent 3 nouveaux points avec un bon coup de pied à 30 mètres en face des poteaux de Jalibert. Ça fait 20-13 pour les hommes de Galthié.

Après cette première période dingue, on espère un rythme équivalent dans ces 40 prochaines minutes ! Difficile de croire que les joueurs y arrivent. En tout cas, c'est reparti pour cette seconde période !

Les Bleus sont au rendez-vous cet après midi. Malgré une ou deux erreurs de concentration, les Français peuvent se réjouir de cette bonne première période. Ils auront surtout mis à profit leur bonnes phases: au tout début et à la toute fin.

18:20 - ESSSAAAIIIII !!!!!

Esssssaaaaaaiiiiii !!!! Les Bleus sont "on fire" !! Ils engrangent les points sur une nouvelle action sublime qui a coulissé sur la droite et qui s'est conclue avec une passe lobée et un essai de Penaud ! Jalibert est précis aussi derrière ce qui permet aux Français de mener 17 à 13 !