Top 14 : Bordeaux - Lyon et Montpellier - Racing 92, le programme de la 25e journée

TOP 14. Avant-dernière journée de championnat où Montpellier, leader reçoit le Racing 92. Autre choc au programme avec Lyon qui se déplace chez le deuxième du Top 14, Bordeaux-Bègles.

Il reste deux journées avant de connaître les six qualifiés pour la phase finale de Top 14. Lors de la 25e journée du championnat, les amateurs de rugby auront le droit à deux belles affiches entre des concurrents directs. D'un côté, Bordeaux-Bègles reçoit Lyon. Deuxième au classement, les joueurs de Christophe Urios ont l'opportunité en cas de victoire de valider leur place pour la phase finale du Top 14. Pour cela, ils devront battre des Lyonnais obligés de l'emporter s'ils veulent conserver leur cinquième place.

Autre choc de cette 25e journée, le leader Montpellier reçoit le Racing 92, 4e. Auteurs d'une excellente saison, les Montpelliérains restent sur deux défaites d'affilée à Lyon et contre Bordeaux-Bègles. S'ils restent en tête du Top 14 pour le moment, les joueurs de Philippe Saint-André n'ont plus que deux points d'avance sur les Bordelais et Castres, 3e. Quant aux Franciliens, ils pourront continuer la série de trois victoires consécutives et conserver leur place dans les six premiers avant l'ultime journée où ils recevront un concurrent direct pour la phase finale, Toulon.

Le programme de la 25e journée de Top 14 :

Bordeaux-Bègles - Lyon : samedi 21 mai à 15h00

Biarritz - Clermont : samedi 21 mai à 17h15

Montpellier - Racing 92 : samedi 21 mai à 17h15

Toulou - Pau : samedi 21 mai à 17h15

La Rochelle - Stade Français : samedi 21 mai à 17h15

Brive - Toulouse : samedi 21 mai à 21h05

Castres - Perpignan : dimanche 22 mai à 21h05

