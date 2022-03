Top 14 : le Stade Français remporte le Clasico, les résultats de la 20e journée

TOP 14. Le Stade Français peut toujours croire au top 6 en fin de saison après sa victoire face au Stade Toulousain (23-16) après la sirène. Tous les résultats de cette 20e journée de Top 14.

Dimanche 6 mars avait lieu le Clasico de top 14. Le Stade Français l'a emporté face aux champions de France en titre, le Stade Toulousain (23-16). Les Parisiens ont arraché la victoire après la sirène grâce à un exploit personnel de leur trois-quarts centre all black Ngani Laumape. Avec ce succès, les Parisiens remontent à la huitième place du Top 14, à 3 unités du 7e, le Stade Toulousain et à 5 de la Rochelle, 6e.

Le match de la peur a tourné à l'avantage du Rugby Club Toulonnais samedi 5 mars. A Biarritz, les Toulonnais l'ont largement emporté (17-45) avec le bonus offensif et restent à la 12e place. La relégation en Pro D2 semble de plus en plus proche pour les Biarrots qui ne comptent que cinq victoires en vingt rencontres et dix points de retard sur Perpignan, 12e et barragiste, facile vainqueur samedi du Racing 92 (34-13).

Les autres résultats de cette 20e journée de TOP 14 : Castres (bonus offensif) 25-9 Montpellier, Bordeaux-Bègles 16-23 Pau, La Rochelle (bonus offensif) 41-15 Brive, Clermont 25-16 Lyon.

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

