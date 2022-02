France - Italie : heure, compositions... Les infos du match de rugby

FRANCE - ITALIE. Pour leur entrée en lice dans le tournoi des Six Nations, les Bleus reçoivent l'Italie ce dimanche à 16 heures, au stade de France. Douze ans après le dernier sacre, l'équipe de France voudra marquer les esprits à l'approche de la Coupe du monde.

Conquérante lors de la tournée d'Automne, avec notamment un succès probant face à la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France démarre le tournoi des 6 Nations avec l'ambition de remporter la compétition. Après deux deuxièmes places dans le Tournoi, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont conscience qu'il est temps de fructifier leurs derniers coups d'éclats par un succès majeur.

Avec la réception de l'Irlande et de l'Angleterre, les deux équipes les plus dangereuses, les Bleus disposent de toutes les cartes en main pour décrocher un titre tant attendu. Avec une pression populaire de plus en plus exigeante, Fabien Galthié tente de garder la tête sur les épaules : ''Le titre n'est pas une finalité. Ce qu'on attend, nous le staff, c'est de garder cette continuité, avoir un projet qui avance. Avec cette expérience individuelle et collective engrangée depuis deux ans, on sera meilleurs. Cette expérience-là va nous permettre de construire la dernière marche, cette dernière marche qui va nous permettre de remporter les compétitions à venir''.

A quelle heure débute le match France - Italie?

Pour leur premier match de la tournoi des Six Nations, la France accueille l'Italie au Stade de France, ce dimanche à 16 heures.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Italie ?

L'intégralité des matches du Tournoi des 6 Nations 2022 sera diffusée, en clair, sur France 2. Vous pouvez également suivre toutes les rencontres, en direct, sur l'Internaute.com.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Italie?

Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas être devant votre télévision ce dimanche après-midi mais que vous voulez suivre le match en streaming sur Internet, sur votre ordinateur votre tablette ou votre smartphone, c'est sur le site France.TV (gratuit) qu'il faut vous diriger.

Quelle composition pour France - Italie ?

Fabien Galthié a décidé de renouveler sa confiance aux hommes victorieux de la Nouvelle-Zélande, en novembre dernier. Sur le XV aligné ce dimanche, seuls Julien Marchand et Dylan Cretin n'étaient pas de la partie lors du dernier succès en date des Bleus.

La compo du XV de France : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Vilière, 10. Ntamack, 9. Dupont, 7. Cretin, 8. Alldritt, 6. Jelonch, 5. Willemse, 4. Woki, 3. Atonio 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Lucu, 22. Moefana, 23. Ramos.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Italie ?

Pour les bookmakers, sauf énorme cataclysme, la France devrait remporter la rencontre. Une victoire des Bleus a une cote dérisoire de ... 1,01. Un succès des Italiens peut rapporter 2500 euros (!) pour une mise de 100 euros, tandis que le match nul est évalué à 40.