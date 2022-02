France - Irlande : chaîne, pronos... Les infos du match

France - Irlande. Chaîne TV, streaming, compositions des équipes... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match du Tournoi des 6 Nations entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande, prévu ce samedi au Stade de France (17h45).

Après avoir battu l'Italie pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations dimanche (37-10), l'équipe de France passe un premier vrai test face à l'Irlande, autre équipe candidate à la victoire finale, ce samedi pour son deuxième match dans le Tournoi. Les coéquipiers d'Antoine Dupont n'ont pas été vraiment brillants face aux Italiens dimanche dernier mais ont su glaner le point de bonus offensif. Face aux Irlandais, la tâche sera bien plus grande pour les Bleus, qui devront répondre au défi physique imposé par les joueurs du XV du Trèfle.

Il faut dire que les coéquipiers de Jonathan Sexton, qui s'est blessé à l'entraînement cette semaine et qui sera absent face aux Bleus ce samedi, ont impressionné face au Pays de Galles samedi (29-7). Les hommes d'Andy Farrell restent ainsi sur 6 victoires de suite. En novembre dernier, l'Irlande avait facilement battu le Japon (60-5) puis l'Argentine (53-7) avant de réaliser l'exploit face aux All Blacks (29-20), une semaine avant que la France ne batte à son tour la Nouvelle-Zélande (40-25).

À quelle heure débute le match France-Irlande ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations entre la France et l'Irlande sera donné à 17h45 au Stade de France, à Saint-Denis, par l'arbitre australien Angus Gardner.

Cette deuxième rencontre du Tournoi des 6 Nations entre l'équipe de France et l'équipe de France sera bien évidemment diffusée en clair à la télévision, par France 2. La prise d'antenne se fera quelques minutes avant le coup d'envoi, prévu à 17h45.

Pour suivre cette rencontre entre la France et l'Irlande sur Internet, il vous faudra vous connecter sur le site de France Télévisions, qui propose la diffusion en ligne de ce match de rugby samedi après-midi.

Fabien Galthié n'a pas grandement modifié son quinze de départ par rapport à la victoire devant les All Blacks en novembre (40-25) et l'Italie dimanche dernier (37-10). Le sélectionneur français a tout de même fait le choix du poids face aux Irlandais, réputés rugueux, avec une troisième ligne densifiée (Cros, Alldritt et Jelonch) et Moefana choisi pour remplacer Danty, touché face aux Italiens. La composition d'équipe de la France: Baille, Marchand, Atonio - Woki, Willemse - Cros, Alldritt, Jelonch - Dupont (c), Ntamack - Villière, Moefana, Fickou, Penaud - Jaminet.

Du côté irlandais, l'emblématique capitaine Jonathan Sexton, qui s'est blessé à l'entraînement, est forfait pour affronter les Bleus. L'ouvreur de 36 ans sera suppléé par Joey Carbery au poste de numéro 10. Hormis ce forfait, le staff irlandais a décidé de reconduire la même équipe qui a battu les Gallois (29-7) le week-end dernier. La composition d'équipe de l'Irlande: Porter, Kelleher, Furlong - Beirne, Ryan - Doris, Conan, van der Flier - Gibson-Park, Carbery - Hansen, Aki, Ringrose, Conway - Keenan.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France-Irlande ?

Dans cette rencontre du Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Bleus oscille entre 1,4 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Irlandais au Stade de France se situe entre 2,4 et 2,8.