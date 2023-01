Coupe d'Europe de rugby 2023 : résultats, classements et calendrier

Retrouvez tous les résultats de la Coupe d'Europe de rugby avec un bilan mitigé pour les clubs français.

Deux bonnes nouvelles pour les clubs français avec les qualifications pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe de rugby de Toulouse et La Rochelle. Sans être étincelant, le Stade Toulousain s'est imposé face à Sale 27-5 et peut aborder le prochain match face au Munster avec le plein de confiance. Au terme d'un match âpre, le champion d'Europe en titre La Rochelle a arraché la victoire face à l'Ulster 7-3, tout comme le Racing 92 face au Harlequins. Au rayon des déceptions, Clermont s'est largement incliné à domicile et n'a plus le droit à l'erreur tout comme Lyon qui est tombé chez les Saracens.

Vendredi 13 janvier

Poule B

Clermont 29-44 Leicester

Samedi 14 janvier

Poule A

Gloucester 14-49 Leinster

Sharks 32-3 Bordeaux-Bègles

Blue Bulls 39-28 Exeter

Saracens 48-28 Lyon

Poule B

Sale 5-27 Toulouse

Munster 27-23 Northampton

La Rochelle 7-3 Ulster

Ospreys 35-29 Montpellier

Dimanche 15 janvier

Poule A

Castres 21-34 Edimbourg

Racing 92 30-29 Harlequins

Poule B

London Irish 14-28 Stormers

Le programme de la 4e journée de la Coupe d'Europe de rugby prévu le week-end du 20 janvier

LOU Rugby vs Bulls

Stormers vs Clermont

MHR vs London Irish

Toulouse vs Munster

UBB vs Gloucester

Exeter vs Castres

Harlequins vs Sharks

Ulster vs Sale

Saint vs La Rochelle

Leicester vs Ospreys

Leinster vs Racing 92

Edimbourg vs Saracens

Huitièmes de finale : 31 mars – 1er/2 avril 2023

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale de la Champions Cup : samedi 20 mai 2023, Aviva Stadium, Dublin

Voici le classement des deux poules de la Coupe d'Europe de rugby. Les huit premiers de chaque poule vont se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Poule A

1 Leinster 15 3 3 0 0 3 +124 2 Sharks 14 3 3 0 0 2 +40 3 Saracens 14 3 3 0 0 2 +32 4 Exeter 11 3 2 0 1 3 +34 5 Edimbourg 11 3 2 0 1 3 +20 6 Blue Bulls 10 3 2 0 1 2 -13 7 Harlequins 7 3 1 0 2 3 -5 8 Racing 92 5 3 1 0 2 1 -35 9 Gloucester 5 3 1 0 2 1 -87 10 Lyon 3 3 0 0 3 3 -34 11 Bordeaux-Bègles 2 3 0 0 3 2 -37 12 Castres 0 3 0 0 3 0 -39

Poule B

1 Toulouse 13 3 3 0 0 1 +53 2 La Rochelle 13 3 3 0 0 1 +45 3 Leicester 13 3 3 0 0 1 +28 4 Stormers 10 3 2 0 1 2 +24 5 Ospreys 10 3 2 0 1 2 +11 6 Munster 9 3 2 0 1 1 +10 7 Montpellier 7 3 1 0 2 3 -12 8 Clermont 6 3 1 0 2 2 -12 9 Sale 5 3 1 0 2 1 -9 10 Ulster 3 3 0 0 3 3 -50 11 London Irish 1 3 0 0 3 1 -39 12 Northampton 1 3 0 0 3 1 -49

Quel est le palmarès de la Coupe d'Europe de rugby ?

Voici le détail du palmarès depuis la création de la Coupe d'Europe de rugby en 1996 :