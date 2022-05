Coupe d'Europe de rugby : les clubs français à la fête, le programme des demi-finales

COUPE D'EUROPE RUGBY. À l'issue des quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby, trois clubs français se sont qualifiés pour le dernier carré.

On ne pouvait pas faire mieux ! Toulouse, La Rochelle et le Racing 92 sont les trois clubs français engagés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby et permettent à la France de faire un quasi sans faute puisque seul Montpellier, battu par La Rochelle, manque à l'appel du dernier carré. Au terme d'un match hallucinant, le Stade Toulousain a été le premier à rejoindre la demi-finale de la Heineken Cup au terme d'une séance de tirs au but toujours pleine de suspense en rugby.

Dans le duel franco français, La Rochelle a réussi à renverser le leader du top 14 alors que le Racing 92 s'est mis en mode rouleau compresseur face à Sale. "Il reste encore deux marches" a lancé Laurent Travers, entraîneur du Racing. "On est très contents du résultat, très content de vivre encore une demi-finale. On est menés à la mi-temps mais ce n'est pas un retard à l'allumage de notre part. Même si, c'est vrai, on se relâche sur la dernière action, à trente secondes de la pause, et qu'on prend cet essai de Tuilagi. Cette équipe de Sale n'est absolument pas à sa place en Premiership (7e). On avait une belle équipe en face et nous, en première période, on a maqué de précision, de patience. On s'est précipités. Je pense que c'est lié à notre stratégie qui était de les déplacer le plus possible. Il fallait tenir jusqu'à la 40e ou 50e.

Au programme ce week-end, les demi-finales avec le Stade Toulousain qui affrontera les Irlandais du Leinster, en Irlande, alors que le Racing 92 accueille La Rochelle.

Quel est le programme des demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby ?

Voici le programme du week-end pour les quarts de finale retour de la Coupe d'Europe de rugby :

Samedi 14 mai

Leinster - Toulouse à partir de 16h

Dimanche 15 mai

Racing 92 - La Rochelle à partir de 16h

Quelle diffusion TV pour les clubs français en Coupe d'Europe de rugby ?

Samedi 14 mai

Leinster - Toulouse à partir de 16h sur beIN Sports 1

Dimanche 15 mai

Racing 92 - La Rochelle à partir de 16h sur beIN Sports 1

Quels sont les résultats des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe de rugby ?

Découvrez tous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe de rugby 2022 :

Connacht (IRL) - Leinster (IRL) 21 - 26

Bordeaux Bègles (FRA) - La Rochelle (FRA) 13 - 31

Sale (ANG) - Bristol (ANG) 9 - 10

Toulouse (FRA) - Ulster (IRL) 20 - 26

Stade Français (FRA) - Racing 92 (FRA) 9 - 22

Exeter (ANG) - Munster (IRL) 13 - 8

Montpellier (FRA) - Harlequins (ANG) 40 - 26

Clermont (FRA) - Leicester (ANG) 10 - 29

Quel est le palmarès de la Coupe d'Europe de rugby ?

Voici le détail du palmarès depuis la création de la Coupe d'Europe de rugby en 1996 :