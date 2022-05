Coupe d'Europe de rugby : quelle date pour la finale de La Rochelle ?

COUPE D'EUROPE RUGBY. La finale de la Heineken Cup opposera la province irlandaise du Leinster à La Rochelle.

La Rochelle de nouveau dans la cour des grands ! Vainqueur à Bollaert en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby face au Racing 92, les Rochelais s'offrent une nouvelle finale européenne le 28 mai prochain, à Marseille, face à la province irlandaise du Leinster. Les Rochelais ne partiront pas avec la faveur des pronostics face à des Irlandais qui joueront leur 6e finale européenne après 2009, 2011, 2012, 2018, 2019. "C'est énorme, c'est une grande fierté pour le club, pour les supporters. On aimerait tous gagner des choses, mais il y a des étapes pour le faire. On est arrivés deux fois à sortir du dernier carré, c'est top pour le Stade Rochelais, c'est un super club avec des vrais supporters. Il y a beaucoup d'émotion, parce que c'est une grande compétition, elle mérite plus qu'aujourd'hui (un stade en partie vide, NDLR)" a analysé Ronan O'Gara. "C'est une finale de Champions Cup, je suis hyper impatient d'aller à Marseille avec ce groupe, tout le monde veut jouer ce match. Il y a beaucoup de travail à faire pour y être. Ce voyage continue, c'est magnifique. " Ce sera la 2e fois que le Leinster et La Rochelle s'affrontent, après la demi-finale remportée par les Maritimes la saison passée (32-23).

Quels sont les résultats des demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby ?

Découvrez tous les résultats des demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby 2022 :

Leinster - Toulouse : 40 - 17

Racing 92 - La Rochelle : 13 - 20

Quel est le palmarès de la Coupe d'Europe de rugby ?

