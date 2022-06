Toulouse - Biarritz : heure, chaîne TV... Les infos du match de rugby

TOULOUSE - BIARRITZ. Sixième au classement du Top 14, le Stade Toulousain n'est pas encore assuré de disputer les phases finales. Pour cette dernière journée de saison régulière, les coéquipiers d'Antoine Dupont reçoivent le Biarritz Olympique, bon dernier et déjà relégué en Pro D2.

Le Stade Toulousain va recevoir ce dimanche 5 mai le Biarritz Olympique en marge de la 26ème et dernière journée de la phase régulière du TOP 14. Un match qui pourrait être la dernière de la saison à domicile pour les Rouge et Noir, s'ils venaient à conclure cet exercice au-delà de la 4ème place au classement. Disputant leur dernière saison, Maxime Médard et Iosefa Tekori pourraient donc faire leurs adieux au public toulousain ce soir. Les deux vétérans vont raccrocher les crampons à respectivement 35 et 38 ans : "Jo et Max sont deux grands joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Ce sera un moment particulier pour eux, mais aussi pour les gars qui les accompagnent. Tout le monde a envie de leur offrir une belle sortie. Ce dernier match, c'est un passage. Il symbolise quelque chose d'important." a déclaré Jean Bouilhou en conférence de presse.''

Le Biarritz Olympique se déplace sur la pelouse d'Ernest Wallon pour une ultime journée de championnat de Top 14 avant de regoûter aux joies des rencontres de Pro D2 la saison prochaine. Ce déplacement ne sera pas une partie de plaisir tant le Stade Toulousain compte bien finir devant son public et valider une qualification pour le top 6 à l'issue de la rencontre. Une chose est sure, Tevita Kuridrani ne s'est pas présenté à l'entraînement cette semaine et ne disputera pas ce dernier duel : " Tevita a dû se tromper dans la lecture des emplois du temps, ironise le président Jean-Baptiste Aldigé contacté ce vendredi matin. Il a cru qu'on était en vacances cette semaine. On a tellement fait de cérémonie d'au revoir qu'il a dû penser que la saison était finie. C'est ce que l'on appelle le temps fidjien. Il nous a fait une Caucaunibuca. Heureusement que l'on n'a pas une finale de Top 14 à jouer. "

A quelle heure débute le match Toulouse - Biarritz ?

Le match entre Toulouse et Biarritz débutera à 21h05. Il se déroulera au stade Ernest-Wallon à Toulouse.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Toulouse - Biarritz?

Cette dernière rencontre de Top 14 sera accessible en clair via la chaîne C8 mais aussi sur Canal + pour les abonnés.

Quelle diffusion streaming pour le match Toulouse - Biarritz?

Le match entre Toulouse et Biarritz sera disponible sur la plateforme MyCanal.

Quelles compositions probables pour Toulouse - Biarritz?

Pour cet dernier match à domicile, Ugo Mola devrait aligner son équipe-type pour s'éviter des frayeurs, tandis que son homologue pourrait donner sa chance à plusieurs jeunes joueurs du club, en vue de la saison prochaine en Pro D2

Toulouse : Baille, Mauvaka, Faumina - Arnold, Flament - Cros, Jelonch, Tolofua - Dupont, Ntamack - Lebel, Ahki, Fouyssac, Mallia - Ramos

Biarritz : Lucu – Martin, Vergnaud, Plessis-Couillaud, Barry – (o) Bosch, (m) Couilloud – Armitage, Hirigoyen, Dixon – Olmstead, Dyer – El Fakir, Da Ros, Erdocio

Quels sont les pronostics pour la rencontre Toulouse - Biarritz ?

Pour les bookmakers, l'issue de la rencontre ne fait aucun doute. Un succès de Toulouse est côté à 1,01 ! Le match nul est à 50 tandis qu'une victoire du Biarritz Olympique est à 15/1.