Toulouse - La Rochelle : heure, chaîne TV... Les infos du match de rugby

16:12 - La composition de La Rochelle

Au moment d'aborder le sprint final, Ronan O'Gara fait confiance aux hommes qui ont conquis la Champions Cup en concassant le Leinster. Devant, le manager irlandais misera sur l'impact de Priso et Atonio à gauche et à droite entourant Bourgarit. Skelton sera le pilier de la seconde ligne avec à ses côtés Lavault. Le capitaine Alldritt sera aligné en 3ème ligne avec Liebenberg et la révélation Haddad. Berjon supplée une fois de plus en demi de mêlée, en l'absence de Kerr-Barlow, et est associé à West en charnière. Au centre, Botia relègue sur le banc Danty. Sur l'aile, Leyds effectue son retour, quand Rhule évoluera à l'opposé. Enfin à l'arrière, Dulin sera en charge de la couverture du terrain et des relances.