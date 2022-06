Montpellier - Bordeaux-Bègles : chaîne TV, pronostics... Les infos de la demi-finale de Top 14

MONTPELLIER-BORDEAUX-BEGLES. La deuxième demi-finale du Top 14 opposera Montpellier à l'équipe de Bordeaux-Bègles, qualifiée après sa large victoire face au Racing, les infos.

Qui ira en finale du Top 14 entre Montpellier et Bordeaux-Bègles ? Depuis l'Allianz Riviera de Nice ce samedi 18 juin, les deux formations vont se livrer une véritable bataille pour espérer soulever le Bouclier de Brennus dans quelques jours. Pour cette demi-finale, les Bordelais seront notamment privés de son 2e ligne sud-africain Jandre Marais comme l'a confirmé Christophe Urios en conférence de presse. Le manageur de Bordeaux a justement fait parler de lui une nouvelle fois en conférence de presse, expliquant qu'il en a "rien à cirer" des tensions au sein du club. "Je sais que vous aimez tout ce qui est croustillant. Mais aujourd'hui je vais fermer ma gueule et je vais préparer une demi-finale. Si ce qui se dit autour du club me touche ? Je n'en ai rien à cirer... Ce que je ne dois pas faire, c'est de continuer à parler. Il n'y a pas d'incendie, c'est vous qui le créez".

Ce match sera également particulier pour Louis Picamoles, ancien joueur de Montpellier qui va donc jouer cette demi-finale face à son ancien club. "C'est toujours particulier de rencontrer Montpellier pour plein de raisons différentes. Ça restera pour toujours le club dans lequel j'ai démarré, où je n'ai pas eu la fin que j'ai rêvée. Mais ce n'est pas quelque chose qui me perturbe dans ma préparation, l'idée est de faire abstraction de tout ça cette semaine ", a confié au Figaro le troisième ligne centre reconverti en deuxième ligne.

À quelle heure débute Montpellier - Bordeaux-Bègles ?

Le coup d'envoi de la demi-finale du Top 14 entre Montpellier et Bordeaux-Bègles sera donné à 21h ce samedi 18 juin depuis l'Allianz Riviera de Nice qui accueille la phase finale cette année.

Sur quelle chaîne suivre Montpellier - Bordeaux-Bègles ?

Avant que la finale ne soit diffusée sur les antennes de France Télévision le 24 juin prochain, la demi-finale, à l'image de la saison régulière, sera en direct et en intégralité sur l'antenne de Canal +, détenteur des droits.

Quels sont les pronostics de Montpellier - Bordeaux-Bègles ?

Pour cette seconde demi-finale du Top 14, c'est les Bordelais qui partent avec les faveurs des pronostics, les cotes :

Unibet : Montpellier 2,42 / Nul 19,5 / Bordeaux-Bègles 1,57

Winamax : Montpellier 2,65 / Nul 25 / Bordeaux-Bègles 1,47

Betclic : Montpellier 2,85 / Nul 25 / Bordeaux-Bègles 1,42