Castres - Toulouse : heure, chaîne TV... Les infos du matchs de rugby

Castres - Toulouse. Après s'être défait de La Rochelle en barrage, le Stade Toulousain retrouve Castres en demi-finale du Top 14, à 21h05. Un derby disputé sur terrain neutre dans la chaleur de Nice avec le Stade de France à l'horizon.

Plusieurs mois ont passé mais la joue castraise conserve la trace rougie de la claque infligée par le voisin toulousain. Plus qu'une gifle, une humiliation. Venu dans la ville rose affronter le champion de France et d'Europe, le CO était reparti avec une correction, fanny et 5 essais dans la musette (0-41). Une déroute dont Pierre-Henry Broncan parle encore aujourd'hui à l'heure de retrouver le bourreau en demi-finale du Top 14. Paradoxalement, le manager castrais voit dans cet épisode un tournant positif pour les siens. "Cette déculottée nous a fait du bien pour le reste de la saison", assure-t-il et les faits lui ont donné raison.

Delaporte : "C'est le moment pour nous de se payer"

Depuis cet épisode douloureux, Castres a resserré ses rangs, s'appuyant sur ses fondamentaux en conquête notamment et imposant une forte pression à ses adversaires. Un rugby que certains estimeront restrictifs mais qui correspond aux valeurs du club. "Ils (les Castrais) ne sont pas dominants, avec la 10e attaque, la 7e défense et une conquête parfois défaillante, mais il faut reconnaître que le caractère et l'état d'esprit prévalent encore dans notre sport", loue Ugo Mola, le manager de Toulouse. Un caractère qui a permis au CO de réaliser une fin de saison tonitruante en signant 8 succès lors de ses 10 derniers matches, dont 5 de suite (série en cours) pour aller chercher la première place. Une première dans l'histoire du club.

Impossible dès lors de se cacher derrière l'image des "petits" comme l'a laissé entendre Mola. Très peu pour les Castrais qui veulent assumer pleinement. "C'est le moment pour nous de se payer. On a fait une belle saison et ça serait dommage de ne pas bien la finir", assène Baptiste Delaporte, troisième-ligne de Castres. Et quel plus beau moment pour le faire que face au champion de France en titre. "Ce club aime les moments importants, solennels, qui le font grandir. On ne se construit pas dans ces moments-là, mais on se réalise", estime l'entraîneur des arrières castrais David Darricarrère.

Qui remportera le défi physique ?

La dernière fois que Castres a disputé une demi-finale, c'était en 2018 et les hommes de Christophe Urios, y étaient parvenus en sortant Toulouse en barrage, avaient été chercher le titre à la surprise générale. Pour les imiter, la bande à Broncan devra donc se défaire une nouvelle fois du voisin dans ce qui se présente comme un peu plus qu'un derby. "Là c'est une demi-finale, un grand match de rugby. Cet affrontement conserve toujours une petite particularité mais l'enjeu l'emporte, à mes yeux", reconnaît Julien Marchand. Malicieux, le talonneur toulousain a rejeté la pression sur l'adversaire. "On a moins bien terminé qu'eux", avance-t-il. Une pirouette ne trompant personne. En effet, si Toulouse a abandonné son titre européen se faisant briser par le Leinster (17-40), il a parfaitement négocié sa fin de saison en Championnat, avec 4 succès de rang, étrillant notamment Biarritz (80-7) avant d'assommer La Rochelle en barrages (33-28).

La semaine dernière, les Toulousains ont impressionné par leur maîtrise dans le sillage d'un Dupont toujours aussi exceptionnel. Le demi de mêlée râblé a donné le ton, imprimant son rythme, au départ et à la conclusion des actions comme celle qui amena le premier essai ou lorsqu'il fit tourner en bourrique West avant d'aplatir en coin. Le meilleur joueur du monde sera l'atout n°1 des champions de France. "À part lui faire manger des Pizza Buitoni, je ne vois pas", a ironisé Broncan quand on lui a demandé quoi faire pour l'arrêter. Au-delà du cas Dupont, le manager castrais sait que la menace sera partout et notamment devant avec le retour de suspension du champion du monde néo-zélandais Faumuina. "Un énorme défi nous attend contre le Stade toulousain, le pack le plus haut en taille et le plus lourd en poids du Top 14. Il y a plus d'internationaux à Toulouse devant que derrière, cela suffit à déterminer la qualité de leur pack", prévient-il. Un secteur où le CO avait répondu présent en avril dernier dans un match acharné et très engagé (19-13). Avant que les jambes ne parlent, ce sera là dans cette bataille au près, dans la faculté de l'un ou l'autre à prendre l'avantage dans le défi physique que se jouera le sort de cette demi-finale entre Toulouse, l'habitué des phases finales, et Castres, le caractériel. Un derby pour voir Paris.

La demi-finale entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain aura lieu à partir de 21h05, du côté de l'Allianz Riviera à Nice.

La demi-finale du Top 14 entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain sera diffusée en direct et en exclusivité sur Canal +.

La rencontre entre le Castres Olympique de Julien Dumora et le Stade Toulousain d'Antoine Dupont sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Castres Olympique : 4,60 / Nul : 28 / Stade Toulousain : 1,25

Parions Sport : Castres Olympique : 4,20 / Nul : 25 / Stade Toulousain : 1,25

Winamax : Castres Olympique : 3,75 / Nul : 25 / Stade Toulousain : 1,25