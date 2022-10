RUGBY. France – Angleterre : horaire, chaîne, compos… Les infos du match

08:50 - La capitaine Gaëlle Hermet devra patienter dans ce France - Angleterre

Remise d'une blessure à un genou, la capitaine de l'équipe de France a été placé sur le banc des remplaçants. En conférence de presse, le sélectionneur-entraîneur Thomas Darracq a justifié son choix : "La troisième ligne a été très performante la semaine dernière, on a été très satisfait de la troisième ligne Charlotte Escudero, Marjorie Mayans et Romane Ménager. Le retour de Gaëlle est une très bonne nouvelle pour le groupe, on connaît ses qualités rugbystiques et son leadership sur l’équipe. Aujourd’hui on veut lui permettre de réintégrer le groupe, et d’apporter son expérience. Ce match face à l'Angleterre, il faut les gérer jusqu’à la fin, on a eu des expériences malheureuses ces derniers temps, avec des derniers quarts d’heure où nous avons été bousculé. L’apport des finisseuses sera important pour ce match."