RUGBY. France - Fidji : victorieuses, les Bleues se qualifient pour les quarts de finale... le résumé du match

On vous souhaite une aussi belle journée que la soirée passée par l'équipe de France de rugby féminin en Nouvelle-Zélande. Et, bien évidemment, on se donne rendez-vous pour les quarts de finale de la compétition !

10:30 - Jessy Trémoulière, demi d'ouverture de la France : "On devra gommer les erreurs de main"

Au micro de TF1, Jessy Trémoulière, demi d'ouverture de l'équipe de France, a livré son analyse après la large victoire des Bleues face aux îles Fidji (44-00) : "On était en difficulté sur les phases offensives depuis le début de la compétition. Tout n'a pas été parfait ! Mais, on a su écarter les ballons. On devra gommer les erreurs de main. On doit régler ça, car ça peut nous coûter cher ! Ce soir, on est heureuses d'être en quarts de finale."