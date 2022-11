RUGBY. France - Nouvelle-Zélande : la finale se refuse aux Bleues

10:15 - Les Bleues à un point près, le résumé du match

On n'ose imaginer la pression qui s'est soudain abattue sur les épaules de Caroline Drouin à ce moment précis du match. Il restait une poignée de secondes à jouer dans cette demi-finale à l'Eden Park d'Auckland face à la Nouvelle-Zélande et après une intervention de l'assistance vidéo, l'arbitre venait d'offrir une pénalité à 30 mètres dans l'axe à la France. Au bout du pied, la buteuse tricolore de 26 ans détenait le sésame pour la finale de la Coupe du Monde. Il ne lui restait plus qu'à finir le travail, elle qui n'avait rien manqué jusque-là. Des moments qu'on attend presque toute une vie. Il ne faisait aucun doute qu'elle allait y arriver et pourtant tout a déraillé et le rêve s'est enfuit comme ce ballon trop enroulé partant à gauche des poteaux. Quelques instants plus tard, les Néo-zélandaises tapaient en touche et exultaient. En face, les Bleues s'effondraient, de guerre lasse. Les visages défaits, les yeux remplis de larmes trahissaient la douleur d'avoir laissé échapper un exploit et le droit de croire à leur bonne étoile. Un final douloureux pas à la hauteur d'une demi-finale pourtant admirablement négociée.

On pouvait craindre la furia néo-zélandaise, alimentée par la ferveur populaire et menée par l'intenable Portia Woodman, il n'en fut rien. En effet, il n'y eut que du bleu durant près d'une demi-heure. D'entrée, les Françaises ont pris le jeu à leur compte. Sans complexe, ils ont appuyé là où ça faisait mal, se montrant conquérante et poussant leurs adversaires à la faute. Suite à un beau mouvement, la revenante Romane Ménager marquait le premier essai du match asseyant la domination française. Prises dans l'engagement, certainement tendues par l'enjeu, les Black Ferns étaient bien pâles et s'écorchaient face au rideau de barbelés tricolore. Si Flhuler sonna le réveil en inscrivant un essai sur le premier gros temps fort des siennes, cela ne décontenança pas des Bleues bien à leur affaire et qui signait un deuxième essai plein d'autorité juste avant la pause après un nouveau travail colossal des avants et conclut par la puissance de Gaëlle Vernier. Après 40 minutes de jeu, le public de l'Eden Park accusait le coup et voyait tout bleu, ses joueuses ayant été éteintes par l'engagement et la méticulosité adverse.

Tout se déroulait presque comme dans un rêve pour les Françaises. Leur erreur aura peut-être été de ne pas assez se méfier. Sur un ballon anodin dégager au loin, Holmes, pas vraiment brillante au pied tout au long de la rencontre, tapait dans le dos de la défense tricolore. Boulard était la première sur le ballon mais dans son dos Tui mit la pression, prolongea du genou et fut la plus rapide pour aplatir juste avant que le ballon n'aille derrière l'en-but. A peine trois minutes après la reprise, les championnes du monde avaient presque recoller, Holmes ne manquant au pied. Ce fut le début d'un temps fort black qui dura une vingtaine de minutes. Un tunnel terrible où les Bleues perdirent pied, multipliant les fautes et concédant un troisième essai les reléguant à 8 longueurs. Hermet et ses partenaires auraient pu sombrer mais elles relevèrent la tête comme persuadés qu'un exploit était possible. Après tout, elles n'avaient rien à envier à leurs adversaires. Mieux, elles paraissaient plus compactes et sereines. Plus conquérantes aussi et ce fut à la suite d'une nouvelle touche parfaitement exécutée que Romane Ménager redonnait espoir aux siennes en venant enfoncer la défense néo-zélandaise sous les poteaux. Ne restait plus qu'un point, un misérable point. L'exclusion pour dix minutes de N'Diaye ne facilita pas les affaires tricolores mais la défense fit le nécessaire pour ne rien concéder et continuer d'y croire. L'opportunité vint sur cette ultime pénalité face aux poteaux mais Drouin ne parvint pas à donner le coup de grâce. L'exploit venait de filer entre les doigts de Françaises qui n'avaient jamais été aussi près de se hisser en finale. Il faudra donc se contenter une fois encore du match pour la troisième place. Frustrant après une telle performance qui aurait certainement méritée meilleure conclusion. De cette douleur, les Bleues devront en faire un moteur et s'en servir pour se convaincre qu'elles ont largement le niveau de leurs ambitions. Cela commence par aller chercher le podium contre les Canadiennes, première pierre d'une nouvelle aventure inventée aux antipodes.