RUGBY. France - Australie : les Bleus l'emportent d'un souffle face aux Wallabies... le résumé de la rencontre

FRANCE - AUSTRALIE. RUGBY. Pour sa première rencontre dans le cadre de la tournée d'automne, ce samedi 5 novembre, la France a renversé l'Australie, qui a longtemps mené au score, grâce à un essai en fin de partie de Damian Penaud (30-29). C'est le 11e succès de rang du XV de France, un record dans l'histoire du rugby français.

23:30 - Merci d'avoir été présent pour ce France - Australie ! On était heureux de vous accompagner pour la victoire de la France face à l'Australie (30-29), ce samedi 5 novembre, dans le cadre de la première rencontre de la tournée de novembre. On se donne rendez-vous, samedi prochain (21 heures), pour un alléchant duel entre la France et l'Afrique du Sud.

23:20 - L'essai décisif de Penaud pour faire gagner la France face à l'Australie (30-29)

23:10 - Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France : "On a su répondre à un scénario compliqué" Auprès de France, le sélectionneur des Bleus s'est félicité de cette victoire face à l'Australie (30-29) : "Ils sont allés le chercher. C’était difficile. On a su répondre à un scénario compliqué. Bravo aux joueurs qui sont entrés dans la partie. On jouait notre onzième match. C’est encore une victoire, et un record. On a fait tomber le record, il datait des années 30. Dans le rugby moderne, gagner onze matchs de rang, c’est quelque chose. Ça fait du bien de rejouer ensemble. L’équipe continue à gagner, et c’est important pour la dynamique."

23:00 - Charles Ollivon, troisième ligne du XV de France : "On savait que ça allait être dur" Élu homme du match, le troisième ligne des Bleus s'est confié au micro de France 2 : "Ça fait du bien de retrouver ce stade, et les collègues. J’ai eu les frissons. Ce sont des bons moments. Le niveau international, ce n’est jamais facile. On savait que ça allait être dur. Personne n’a lâché. L’état d’esprit nous a permis de gagner le match. C’était un match difficile, avec beaucoup d’intensité."

22:50 - La France peut remercier Ramos et Penaud ! Malmenés par l'Australie, les Bleus ont su forcer le verrou des Wallabies. Derrière à deux minutes du terme de cette rencontre, le XV de France a su renverser les Wallabies grâce à un exploit de Damian Penaud. L'ailier a mystifié trois défenseurs pour aplatir l'essai de la gagne (30-29, 78e). Avant ça, Ramos, buteur des Bleus, a maintenu son équipe dans la partie grâce à sa précision au pied (7/9).

22:49 - Antoine Dupont, capitaine du XV de France : "L'état d'esprit et les attitudes nous ont permis de gagner" Au micro de France 2, le demi de mêlée des Bleus a analysé cette victoire face à l'Australie (30-29) : "On a été en difficulté sur toute la rencontre. L'état d'esprit, et les attitudes nous ont permis de le gagner. Dans la stratégie, on a été pris. On a été trop pénalisés. On a manqué de maîtrise, ça a failli nous coûter cher !"

22:46 - C'EST GAGNÉ POUR LA FRANCE FACE À L'AUSTRALIE, 30-29 ! Danty a gratté le ballon de la gagne ! La France enchaîne un onzième succès de rang, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du rugby français !

22:45 - L'Australie récupère le ballon ! Il faut défendre maintenant ! On vient de dépasser la 80e minute !

22:44 - La France conserve son ballon en mêlée Dupont est sous pression, il reste 20 secondes !

22:43 - L'Australie est renvoyé dans camp ! Les Bleus récupèrent même une mêlée sur une touche pas droite des Wallabies.

22:42 - Ramos manque la transformation (30-29) En coin, Ramos voit sa tentative fuir le cadre (30-29, 78e).

22:41 - ESSAI POUR LA FRANCE, 30-29 ! QUEL EXPLOIT DE PENAUD ! Sur son aile, le joueur du XV de France bat trois défenseurs pour planter un essai en coin !

22:40 - La France a un bon ballon d'attaque Penaud a un duel à jouer sur son aile !

22:38 - Hodge ajoute trois points pour l'Australie, 25-29 ! L'ouvreur vient suppléer Foley avec la même précision (75e, 25-29).