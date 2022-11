RUGBY. France - Japon : les Invincibles vous saluent, le résumé du match

16:45 - La bande des invincibles, le résumé du match

L'équipe de France est un prédateur protéiforme capable de s'adapter à n'importe quelle situation afin de mieux fondre sur sa proie et la dépecer. Une semaine après un combat titanesque face aux champions du monde sud-africains, les Bleus se sont vus proposer une tout autre équation avec un adversaire joueur et fuyant, dont la volonté est de faire vivre le ballon en mettant de la vitesse dans leurs transmissions. Un problème qui s'est matérialisé dès les premiers instants du match quand dans l'axe du ruck, Himeno faussait compagnie à un Taofifenua pas assez attentif et remontait près de 60 mètres balle en main. On se dit alors que l'après-midi pouvait mal tourner sous le ciel triste et pluvieux de Toulouse. Pourtant, les Bleus ont déroulé un premier acte d'une grande maturité où ils ont fait preuve d'un réalisme clinique, marquant à chacune de leurs incursions dans le camp japonais. D'abord, Penaud signait son 20ème essai international avec beaucoup de réussite et d'opportunisme après que Yamanaka n'ait pu se saisir du ballon tapé croisé par Ntamack que l'ailier tricolore avait prolongé au pied. Ramos ratait la transformation, son seul échec du jour. En effet, le buteur tricolore sanctionnait toutes les erreurs japonaises et bonifiaient l'activité débordante de Marchand, gratteur insatiable au sol. A cette domination froide, Lucu ajoutait un soupçon de génie quand sur une touche déviée par Ollivon, il repiquait dans le fermé, slalomait entre les adversaires et s'échappait avant de redonner à son capitaine qui avait suivi le mouvement. A la pause, les Bleus avaient fait la différence et menaient de 18 points.

Une bonne chose car la suite ne fut pas du même acabit déjà parce que les Brave Blossoms avaient enfin décidé de se rebeller. Face à des Tricolores qui semblaient avoir laissé leurs intentions aux vestiaires, peut-être trop confiants, ils changeaient de rythme. Au près, Saito servait Nakano venu à sa hauteur. Le centre perforait le rideau bleu et avant de redonner à son demi de mêlée qui l'avait accompagné pour un essai précoce, ouvrant un quart d'heure de souffrance. Acculés, Ollivon est consort subirent mais eurent la bonne idée de ne pas encaisser de points. Pire, c'étaient eux qui procédaient en contre. Entré en jeu, Jalibert tapait par-dessus pour lui-même et le récupérait à la faveur d'un rebond favorable qui lobait Yamanaka en couverture. Chalureau assurait le relais avant que Lucu ne voit le surnombre et n'ouvre à gauche où Penaud se chargeait de finir le travail. Si les Japonais répondaient du tac au tac avec un bel essai en sortie de touche dans la foulée, le dernier reviendrait finalement aux locaux et à Jelonch au bout d'une action illuminée par un Jalibert inspiré. Sans être brillants, les Bleus venaient de déjouer le piège d'un dernier match que beaucoup estimaient gagné d'avance. Une preuve supplémentaire de maturité pour un groupe qui, s'il n'a pas tout réussi cette après-midi, décroche sa 13ème victoire consécutive et boucle 2022 sans la moindre rature. Un bilan parfait qui nourrit la confiance à l'aube d'une année 2023 autrement plus importante et où la France sera assurément l'équipe à abattre.