RUGBY. Munster - Toulouse : chaîne, horaire, pronos... toutes les infos du match

MUNSTER - TOULOUSE. RUGBY. Pour la 1ère journée de Champions Cup, le Stade Toulousain se déplace en Irlande, pour défier le Munster. La bande à Antoine Dupont ambitionne de remporter la coupe.

Comme on se retrouve. Pour cette 1ère journée de cette nouvelle version de la Champions Cup, avec l'arrivée des franchises sud-africaines, Toulouse se déplace à Thomond Park pour défier le Munster. La saison passée, lors des quarts de finale, les Rouge et Noir avaient éliminé, à l'Aviva Stadium, les Irlandais au terme des tirs au but. En conférence de presse, Antoine Dupont s'attend à un affrontement corsé face à aux équipiers d'O'Mahony : "Ils ont déjà les caractéristiques typiques des Irlandais, énormément de combat et de précision dans les rucks. Ils sont aussi très précis sur leur jeu au pied, et mettent beaucoup de pression sur les ballons hauts. Et cette année, on a le sentiment qu'ils ont un peu plus élaboré leur jeu, avec plus de relance et plus de liens entre leurs avants et leurs trois-quarts. Ils ont surtout des grands joueurs qui connaissent parfaitement cette compétition et le niveau international."

Surtout, à contrario de l'an dernier, les Haut-Garonnais s'apprêtent à défier une Red Army qui s'était un peu dissipé à l'Aviva Stadium. À Thomond Park, l'ambiance risque d'être bestiale : "Oui on en a parlé, a assuré Dupont. Il va falloir l'appréhender parce que la dernière fois que le Stade s'est déplacé à Thomond Park et qu'il était plein, ça ne s'était pas très bien passé. Je n'y étais pas mais on avait pris quarante points. Maintenant on sait la valeur que peut avoir le seizième homme dans ce stade mythique et vu le contexte qu'on entretient avec cette équipe sur la scène européenne on sait qu'ils seront prêts à nous recevoir."

Pour la 1ère journée de Champions Cup, Toulouse se déplace à Thomond Park pour défier le Munster. Le coup d'envoi de ce choc sera donné à 16h15.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Champions Cup, vous aurez le choix de la chaîne pour cette rencontre entre Toulouse et le Munster. Ce choc sera en effet co-diffusé par France Télévisions et beIN Sports. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder ce choc de Champions Cup sur France 2 ou beIN Sports 2.

Pour suivre Munster - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de suivre cette 1ère journée de Champions Cup via beIN Sports 2. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur france.tv pour suivre Munster - Toulouse via France 2.

Le XV de départ du Munster : Haley - Nash, Frisch, R.Scannell, Daly - (o) Carbery, (m) Casey - Hodnett, Coombes, O'Mahony (cap.) - Beirne, Kleine - Ryan, N.Scannell, Loughman.

Le XV de départ de Toulouse : Ramos - Capuozzo, Delibes, Akhi, Lebel - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Placines, Roumat, Jelonch - Meafou, Arnold - Aldegheri, Marchand, Neti.