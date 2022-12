RACING 92 - STADE FRANÇAIS PARIS. RUGBY. Pour la clôture de la 13e journée de Top 14, marquée par le Boxing Day, le Racing 92 reçoit, ce samedi 24 décembre, le Stade Français Paris à la Paris Défense Arena. Le vainqueur du derby parisien sera le dauphin du Stade Toulousain.

Un derby parisien sous le sapin ! Ce samedi 24 décembre, le Racing 92 (2e, 35 points) reçoit le Stade Français Paris, à la Paris Défense Arena, pour terminer cette 13e journée de Top 14. Les Ciel et Blanc seront emmenés par l'international français Gaël Fickou, qui sera le capitaine des Franciliens. L'an dernier, les Racingmen ont pris par deux fois le meilleur sur leur voisin : "On les a battus l'an dernier mais les compteurs sont à zéro cette saison, a assuré le coach des Ciel et Blanc, Laurent Travers. La saison dernière est terminée, il faut être focus sur samedi. J'espère que ça fera 1-0 pour nous. Point."

Du côté du Stade Français Paris (4e, 32 points), il y aura forcément un sentiment de revanche au moment de se déplacer dans la banlieue parisienne : "La saison passée, ce sont des mauvais souvenirs face au Racing 92, a reconnu l'entraîneur des avants du Stade Français Paris, Laurent Sempéré. Ces contre-performances de la saison dernière font partie de ce qui nous a motivés sur ce début de saison. Je les ai toujours en tête. On a passé du temps là-dessus, pas en termes sportifs, mais en termes de comportement. "

Cette rencontre entre le Racing 92 et le Stade Français Paris, ce samedi 24 décembre, se disputera à la Paris Défense Arena. Le coup d’envoi de la dernière rencontre de la 13e journée de Top 14 sera donné à 15h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, ce samedi 24 décembre, vous aurez un seul choix pour regarder Racing 92 - Stade Français Paris. Cette rencontre sera diffusée par Canal +.

Pour suivre Racing 92 - Stade Français Paris en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à My Canal ce qui vous permettra de suivre la dernière rencontre de la 13e journée de Top 14 via Canal +.

Le XV de départ du Racing 92 : Spring - Dupichot, Klemenczak, Fickou (cap.), Imhoff - (o) Russell, (m) Le Garrec - Chouzenoux, Baudonne, Diallo - Sanconnie, Palu - Nyakane, Tarrit, Gogichashvili.

Le XV de départ du Stade Français Paris : Barré - Tui, Ward, Delbouis, Etien - (o) Segonds, (m) Parra - Macalou, Habel-Kuffner, Briatte (cap.) - Pesenti, Kremer - Melikidze, Ivaldi, Castets.