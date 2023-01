Clermont - Toulouse : horaire, compos, pronos... les infos du match

CLERMONT - TOULOUSE. RUGBY. Pour la clôture de la 14e journée de Top 14, le Stade Toulousain, leader du championnat, se déplace, ce dimanche 1er janvier, au stade Michelin dans l'antre de l'ASM Clermont-Auvergne. La bande à Dupont veut maintenir l'écart en tête du classement.

Quoi de mieux qu'un choc du Top 14 pour bien entamer l'année 2023 ? Ce dimanche 1er janvier, Toulouse, leader du championnat, défie Clermont dans son antre du Michelin. Une arène maudite pour les Rouge et Noir qui n'ont plus gagné en Auvergne depuis 20 ans. Face à la presse, Pierre-Louis Barassi a évoqué avec envie ce Clermont - Toulouse : "Même si à Toulouse ce n'est pas un derby, les matchs contre Clermont sont toujours des gros chocs. Il faut aborder cette rencontre avec sérieux, on sait que ça va être très compliqué."

Dans le ventre mou du classement (11e), Clermont est dans le doute après son revers concédé à la 87e minute de jeu à Brive (20-16), la semaine passée. En pleine reconstruction, les Jaunards sont en difficulté, et espèrent accrocher le scalp du Stade Toulousain pour lancer une nouvelle dynamique. Face à la presse, Jono Gibbes a livré une des clefs de la rencontre : "Face à Toulouse qui possède une ligne d'attaque exceptionnelle, le plus important est de rester connectés les uns avec les autres en défense. Ils mettent beaucoup de menaces sur le terrain et sont particulièrement efficaces sur le jeu de transition. Il faut impérativement rester ensemble et contrôler collectivement... Mais, si nous défendons 80 minutes ce sera trop."

Pour le dernier match de la 14e journée du Top 14, Clermont accueille Toulouse au stade Michelin. Le coup d’envoi de ce choc du championnat sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour regarder Clermont - Toulouse. Cette affiche sera en effet diffusée par Canal +.

Pour suivre Clermont - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de suivre cette affiche du Top 14 via Canal +.

Le XV de départ de Clermont : 15. Tiberghien ; 14. Delguy, 13. Penaud, 12. Simone, 11. Raka ; 10. (o) Plisson, 9. (m) Bezy (cap.) ; 7. Godener, 8. Lee, 6. Guilly ; 5. Lavanini, 4. Amatosero ; 3. Kubriashvili, 2. Beheregaray, 1. Falgoux.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14. Retière, 13. Barassi, 12. Guitoune, 11.Mallia ; 10. (o) Dupont, 9. (m) Graou ; 7. Placines, 8.Roumat, 6. Jelonch ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Faumuina, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.